Feministligans hot till Sveriges män: Ge oss pengar annars polisanmäls du för våldtäkt

– Polisen 112 vad har hänt?

– Ja, hejsan! Jag har en gärningsman här som har försökt att våldta en tjej här i parken vid S:t Eriksplan.

Det är strax före klockan nio kvällen den 23 september 2018 som polisen får ett larm om ett våldtäktsförsök i Vasaparken i Stockholm. Flera polispatruller åker till parken och när de kommer fram möts de av en misstänkt 26-årig gärningsman och fyra kvinnor. Två av kvinnorna är 18-åriga tvillingsystrar, den tredje är deras mamma, en kvinna i 50-årsåldern. Den fjärde är 18-åringarnas 17-åriga väninna. Kvinnorna påstår att 26-åringen försökt våldta den ena av tvillingsystrarna.

Den 26-årige mannen grips och förs till Norrmalms polisstation för förhör där han delges misstanke om försök till våldtäkt. Han har försökt våldta den 18-åriga kvinnan genom att "dra henne till marken, samt försöka slita byxorna av henne då hon ligger ner med honom över sig", lyder gärningsbeskrivningen enligt de fyra kvinnorna. I samband med det har brottsoffrets mamma av en slump dykt upp i parken och avbrutit våldtäktsförsöket tillsammans med de två andra kvinnorna.

Den 18-åriga kvinnan som säger sig ha blivit utsatt för våldtäktsförsöket förs även hon till polisstationen för förhör, liksom hennes mamma och väninnan. 18-åringens tvillingsyster förhörs på plats i parken av en polispatrull. Samtidigt söker en hundpatrull av den utpekade brottsplatsen, utan att hitta några spår.

Men ju fler frågor poliserna ställer, desto fler blir frågetecknen.

"I skrivandet stund är det svårt att formulera en objektiv händelsebeskrivning då historierna går isär från alla håll", konstaterar polismannen Marcus Fredlin i polisanmälan när han är tillbaka på stationen.

Lyssna på feministligans larmsamtal här

"Nu ska jag säga sanningen"

Polisens förhörsledare tycker i synnerhet att det är märkligt att det 18-åriga våldtäktsoffret träffat en man i parken som försökt våldta henne, och att hennes mamma, syster och systrarnas väninna då "råkade" dyka upp. När de fyra kvinnorna var för sig pressas i förhör ändrar den 17-åriga väninnan sin utsaga.

– Okej, stryk allting innan. Nu ska jag säga sanningen, säger hon till förhörsledaren.

Plötsligt målas en helt annan bild upp av vad det är som har hänt under kvällen. 17-åringen berättar att de fyra kvinnorna kommit överens om att ragga upp den 26-årige mannen via internet, och bestämt träff med honom i Vasaparken. Där har de sedan försökt pressa honom att gå till bankomaten och ta ut pengar till dem under hot om att han annars kommer bli polisanmäld för våldtäkt och uthängd i sociala medier som pedofil. När han vägrat ta ut pengar åt dem har det påstådda våldtäktsoffrets 49-åriga mamma, Berit, gjort verklighet av hotet, ringt SOS Alarm och ljugit om att hennes dotter, som hon under larmsamtalet låtsas om att hon inte känner, blivit utsatt för ett våldtäktsförsök.

Den 26-årige mannen släpps på fri fot då han är oskyldig. Samtidigt får 18-åringen, som påstår sig ha blivit utsatt för våldtäktsförsök, veta att hon är gripen misstänkt för falsk tillvitelse och försök till utpressning. Hon förs gråtande till arresten. Samtidigt har hennes mamma hunnit lämna stationen, och vägrar komma tillbaka när hon kontaktas av polisen.

Kvart i ett på natten hålls nästa förhör med den 18-åriga kvinnan. Efter att ha spenderat några timmar i arresten erkänner hon allt.

18-åringen berättar att hon "hört" att pedofiler är lätta att pressa på pengar, och att hon och de andra kvinnorna sökt upp män på internet som velat chatta med yngre flickor. Hon erkänner att de försökt pressa mannen de träffat i parken på pengar, och när det inte fungerat har de istället bestämt sig för att ringa polisen och anmäla honom för att ha försökt våldta henne. De har även pratat ihop sig om vad de ska säga till polisen.

– Vi är alla lika mycket med på detta, erkänner hon.

– Vi gör detta för pengarna.

Hon erkänner också att den 26-årige mannen inte är deras första offer. De har utpressat fler påstådda "pedofiler" på pengar.

– Det kommer ni se i mobilerna, förklarar hon.

– I mobilerna finns mycket bevis mot oss.

Polisen tar den 18-åriga kvinnans mobiltelefon i beslag och kan via den säkra bevis för hur utpressarligan organiserat verksamheten. Det finns även spår i mobiltelefonen som tyder på att fler män drabbats av ligan.

Utredningen drar ut på tiden. Främst för att tre av de fyra misstänkta kvinnorna, som inte är häktade, vägrar komma på de förhör de kallas till. Till slut kan emellertid alla misstänkta förhöras, och i början av 2020 faller domen mot de fyra kvinnorna.

Tre av dem döms för falsk tillvitelse och försök till utpressning. Påföljderna blir milda: Skyddstillsyn med samhällstjänst. 100 timmar vardera för tvillingsystrarna och 180 timmar för deras mamma. Den fjärde kvinnan, 17-åringen, döms endast till skyddstillsyn för försök till utpressning.

Lyssna på feministligans larmsamtal här

Rånar sexsugna män

Men ligans yngsta medlem, den 17-åriga väninnan som i polisförhör erkänt att kvinnorna ljugit om att den 26-årige mannen våldtagit någon, har fått blodad tand för att begå brott mot män hon fått kontakt med via internet.

Tillsammans med några andra vänner i tonåren bestämmer hon sig för att ragga upp män på internet via sexkontaktsajten Bodycontact. Män som sedan luras till en enslig plats. Men inte för att försöka utpressa männen på pengar, utan för att brutalt råna dem.

Det första offret, en man i 60-årsåldern, luras till en skolgård i Gnesta i februari 2019. När han kommer dit väntar inte en ensam ung kvinna, vilket han hoppats på, utan två män och två kvinnor. Den ditlurade mannen blir hotad, sparkad, misshandlad med batong och uppmanad att ge gänget pengar, kontokort, smycken och andra värdeföremål. Han lyckas springandes ta sig från platsen och tillkalla hjälp.

Den andra gången, månaden därpå luras en 40-årig man till en annan skolgård i Gnesta. Vid skolan väntar ett gäng på fyra unga män och den 17-åriga flickan. Deras offer blir brutalt misshandlat och under knivhot tvingad att lämna ifrån sig plånbok med kontokort och pinkod.

Medan 40-åringen hålls frihetsberövad på skolgården av "två personer med Mellanösternutseende" passar de andra rånarna på att länsa hans bankkonto vid en bankomat. Männen som vaktar honom använder samtidigt hans telefon för att ta pengar från hans konto. Rånarna köper dessutom dyra saker på internet som de betalar med hans kontokort. Sammanlagt kommer rånarna över mer än 100.000 kronor.

Den 17-åriga flickan från feministligan i Stockholm döms därför för ytterligare brottslighet. Denna gång till ungdomsvård för olaga frihetsberövande, rån och försök till rån.

Ytterligare sex män och tre kvinnor mellan 16 och 19 år döms i rättegången för inblandning i rånet och rånförsöket i Gnesta. Påföljderna stannar vid ungdomsvård och skyddstillsyn med samhällstjänst. Ingen av dem döms till fängelse.

Lyssna på feministligans larmsamtal här

Personerna i artikeln heter egentligen något annat.