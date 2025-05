Trump klipper banden med Netanyahu – kör över Israel i utrikespolitiken

Två källor nära presidenten säger att Trump har tappat tålamodet med Israel.

Beslutet grundar sig delvis på frustration över att Netanyahu och hans närmaste rådgivare ska ha försökt påverka den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Mike Walz att stödja militära insatser mot Iran – något som väckte stark vrede i Vita huset.

Trump avskedade Walz kort därefter.

– Trump är rasande över att Netanyahu försökt manipulera honom bakom kulisserna, säger en källa med insyn.

Presidentens ilska märks också i praktisk handling. Han har enligt rapporter valt att inte inkludera Israel i vissa av de regionala initiativ som USA nu driver, inklusive deeskalering med Houthirebellerna i Jemen.

Bland republikanerna i kongressen, som traditionellt har kontrollerats av den så kallade judiska lobbyn i USA, har samtidigt flera ledamöter ställt sig bakom presidentens alltmer oberoende amerikanska Mellanösternpolitik och i vissa fall kritiserat det traditionella judiska inflytandet.

En av dem är representanthus­ledamoten Marjorie Taylor Greene, som förespråkar en hårdare amerikansk linje mot Israel och ifrågasätter hela konceptet med att amerikanska skattebetalare ska finansiera konflikter med länder som USA självt inte har några problem med, bara för att de är ett problem för Israel.

