Femtonårig flicka döms för våldtäkt mot barn

Domen har meddelats av Eksjö tingsrätt. Enligt domstolen utsattes pojken för övergrepp vid två olika tillfällen.

Både flickan och pojken har uppgett att de hade någon form av relation vid tiden för händelserna och att pojken själv släppte in henne på sitt rum.

Det var också flickan som själv berättade om vad som hade hänt och domstolen och åklagaren konstaterar att brotten sannolikt inte hade utretts utan hennes uppgifter.

Det är en av anledningarna till att straffet – sju månaders ungdomsövervakning – blivit lägre än det annars skulle ha blivit.

För en person över 18 år är minimistraffet för brottet tre års fängelse.

Flickan döms också att betala skadestånd till pojken med 290.000 kronor.