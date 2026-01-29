© Privat
Den häktade mannen lyftes tidigare fram i svensk media när han sydde ihop sin mun för att få asyl.

Fick asyl som homosexuell – häktad för att ha våldtagit kvinna

Publicerad 29 januari 2026 kl 16.52

Inrikes. En kurd som efter politiskt ingripande beviljades asyl i Sverige med hänvisning till homosexualitet är nu häktad – misstänkt för våldtäkt mot en kvinna. Politikerna fattade beslutet att låta honom stanna trots att både Migrationsverkets jurister och den lagfarne domaren motsatte sig asyl.

Dela artikeln

För sju år sedan fick en man från Iran stor medial uppmärksamhet efter att ha protesterat mot ett avslag på sin asylansökan.

Han ställde upp i media, där han hotade att svälta sig till döds och visade han upp hur han sytt ihop sin mun i protest mot att han inte fick stanna.

Mannen hade fått avslag efter att ha uppgett att han riskerade förföljelse i Iran eftersom han varit engagerad som kurdisk nationalist och kommunist.

När det inte hjälpte uppgav kurden då att han var homosexuell och riskerade förföljelse i hemlandet för den sakens skull, enligt Samnytt.

Myndigheten bedömde att inte heller de nya uppgifterna om påstådd homosexualitet var trovärdiga.

Då valde tre nämndemän (politikerdomare) – Kenneth Carlsson (L), Staffan Josefsson (L) och Inger Tolfes (V) – att ingripa.

Även när ärendet prövades i migrationsdomstolen var både Migrationsverkets jurister och den lagfarne domaren överens om att mannen saknade asylskäl. Trots detta röstades juristen ned av de tre politikerna. Med knapp majoritet fick mannen flyktingstatusförklaring, den starkaste formen av skydd, skriver Samnytt.

Rådmannen anförde i en skiljaktig mening att mannen inte gjort sannolikt att han var homosexuell och att uppehållstillstånd därför inte borde beviljas. Invändningen fick dock ingen praktisk betydelse.

Kurden, som idag är i 40-årsåldern, greps den 21 december misstänkt för en våldtäkt mot en kvinna samma natt. Mannen häktades på sannolika skäl och sitter fortfarande frihetsberövad.

Åklagaren uppger att kvinnan själv slog larm och att mannen greps inom en timme efter händelsen.

En av de nämndemän som röstade för att ge mannen asyl, liberalen Staffan Josefsson, försvarar beslutet i efterhand.

– Vi nämndemän var ju överens om att han skulle få stanna. Men nu är det som du säger att han sitter i häkte för ett brott. Sådant kan man ju inte veta i förväg hur det kommer bli. Men då var vi överens om att det var rätt dom, säger Staffan Josefsson till Samnytt.

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Finsk asylaktivist halshuggen av arabisk pojkvän

Här kampanjar hon mot "vita män" och "rasism". Men när fästmannen Hasan nekades PUT mördade han sin flickvän i protest.0 Plus

Här får tjejerna nog – tapetserar "Återvandring" över halva stan

"Det är så jävla vackert." Beger sig ut i vänsterextemisternas Mecka för att sprida budskapet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Migrationsverkets riktlinjer chockar: IS-medlemmar ska få asyl – men inte kristna

Medarbetare slår larm: "Chockerande." "Omöjligt" att neka syriska IS-jihadister asyl i Sverige.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.