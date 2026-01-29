Fick asyl som homosexuell – häktad för att ha våldtagit kvinna

För sju år sedan fick en man från Iran stor medial uppmärksamhet efter att ha protesterat mot ett avslag på sin asylansökan.

Han ställde upp i media, där han hotade att svälta sig till döds och visade han upp hur han sytt ihop sin mun i protest mot att han inte fick stanna.

Mannen hade fått avslag efter att ha uppgett att han riskerade förföljelse i Iran eftersom han varit engagerad som kurdisk nationalist och kommunist.

När det inte hjälpte uppgav kurden då att han var homosexuell och riskerade förföljelse i hemlandet för den sakens skull, enligt Samnytt.

Myndigheten bedömde att inte heller de nya uppgifterna om påstådd homosexualitet var trovärdiga.

Då valde tre nämndemän (politikerdomare) – Kenneth Carlsson (L), Staffan Josefsson (L) och Inger Tolfes (V) – att ingripa.

Även när ärendet prövades i migrationsdomstolen var både Migrationsverkets jurister och den lagfarne domaren överens om att mannen saknade asylskäl. Trots detta röstades juristen ned av de tre politikerna. Med knapp majoritet fick mannen flyktingstatusförklaring, den starkaste formen av skydd, skriver Samnytt.

Rådmannen anförde i en skiljaktig mening att mannen inte gjort sannolikt att han var homosexuell och att uppehållstillstånd därför inte borde beviljas. Invändningen fick dock ingen praktisk betydelse.

Kurden, som idag är i 40-årsåldern, greps den 21 december misstänkt för en våldtäkt mot en kvinna samma natt. Mannen häktades på sannolika skäl och sitter fortfarande frihetsberövad.

Åklagaren uppger att kvinnan själv slog larm och att mannen greps inom en timme efter händelsen.

En av de nämndemän som röstade för att ge mannen asyl, liberalen Staffan Josefsson, försvarar beslutet i efterhand.

– Vi nämndemän var ju överens om att han skulle få stanna. Men nu är det som du säger att han sitter i häkte för ett brott. Sådant kan man ju inte veta i förväg hur det kommer bli. Men då var vi överens om att det var rätt dom, säger Staffan Josefsson till Samnytt.