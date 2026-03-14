© Vita huset, PACOM
 

Trump backar om att öppna Hormuzsundet – "andra får göra det"

Publicerad 14 mars 2026 kl 20.26

Utrikes. Det har gått över en vecka sedan USA:s president Donald Trump lovade amerikansk militäreskort och amerikanska försäkringar åt alla fartyg som vill passera Hormuzsundet, som Iran tagit kontroll över och stängt av. Men nu backar Trump från löftet.

Dela artikeln

© TRUTH Social

Trumps inlägg.

Den amerikanska flottan har hittills inte vågat eskortera ett enda fartyg genom sundet och militära experter varnar för att Iran skulle ha stora möjligheter att sänka flera amerikanska fartyg om de försökte.

Donald Trump vill nu att andra länder "säkrar passagen" medan USA hjälper till med att "samordna arbetet" istället för att själva delta.

Ett besked som sannolikt kommer att väcka munterhet i Teheran.

”Världens länder som får olja genom Hormuzsundet måste ta hand om den passagen, och vi kommer att hjälpa till — mycket!”

”USA kommer också att samordna med dessa länder så att allt går snabbt, smidigt och bra", skriver han.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.