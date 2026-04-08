Flera hundra dödade i Libanon när Israel saboterar vapenvilan

När vapenvilan i Mellanöstern utannonserades var medlaren Pakistan tydlig med att Libanon var en del av överenskommelsen.

Men samtidigt som Iran och USA upphörde med striderna inledde Israel en mycket omfattande bombkampanj mot Libanon, bland annat mot huvudstaden Beirut.

Bara under onsdagen dödades minst 250 människor, varav en stor del kvinnor och barn.

Enligt Iran rör det sig om ett brott mot vapenvilan, en bedömning både Pakistan och flera europeiska länder delar.

Iran har svarat med att trots överenskommelsen med USA fortsätta hålla Hormuzsundet stängt. Revolutionsgardet uppger sig förbereda hårda motattacker mot Israel om bombardemanget i Libanon inte upphör, och varnar för att vapenvilan med USA kan brytas helt.

”Villkoren för vapenvilan mellan Iran och USA är tydliga och tydliga: USA måste välja, vapenvila eller fortsatt krig via Israel”, skriver Irans utrikesminister Abbas Araghchi i ett inlägg på sociala medier.

"Man kan inta äta kakan och ha den kvar."

Under torsdagen fortsatte de israeliska attackerna.

USA hävdar i efterhand att Libanon inte ingick i vapenvilan. I ett färskt inlägg på Truth Social hotar president Donald Trump med att "skjutandet" ska börja igen om Iran bryter vapenvilan.

"Då kommer skjutandet att börja – ännu mer, bättre och starkare än någon tidigare skådat", skriver han.