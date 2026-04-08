Flera hundra dödade i Libanon när Israel saboterar vapenvilan

Publicerad 9 april 2026 kl 10.28

Utrikes. Israel fortsätter med massiva terrorbombningar i Libanon i vad som av allt att döma är ett försök att sabotera vapenvilan i Irankriget. Över 250 människor har dödats. Nu uppger sig Iran förbereda nya attacker mot Israel som svar.
– USA måste välja, vapenvila eller fortsatt krig via Israel, säger utrikesminister Abbas Araghchi.

När vapenvilan i Mellanöstern utannonserades var medlaren Pakistan tydlig med att Libanon var en del av överenskommelsen.

Men samtidigt som Iran och USA upphörde med striderna inledde Israel en mycket omfattande bombkampanj mot Libanon, bland annat mot huvudstaden Beirut.

Bara under onsdagen dödades minst 250 människor, varav en stor del kvinnor och barn.

Enligt Iran rör det sig om ett brott mot vapenvilan, en bedömning både Pakistan och flera europeiska länder delar.

Iran har svarat med att trots överenskommelsen med USA fortsätta hålla Hormuzsundet stängt. Revolutionsgardet uppger sig förbereda hårda motattacker mot Israel om bombardemanget i Libanon inte upphör, och varnar för att vapenvilan med USA kan brytas helt.

”Villkoren för vapenvilan mellan Iran och USA är tydliga och tydliga: USA måste välja, vapenvila eller fortsatt krig via Israel”, skriver Irans utrikesminister Abbas Araghchi i ett inlägg på sociala medier.

"Man kan inta äta kakan och ha den kvar."

Under torsdagen fortsatte de israeliska attackerna.

USA hävdar i efterhand att Libanon inte ingick i vapenvilan. I ett färskt inlägg på Truth Social hotar president Donald Trump med att "skjutandet" ska börja igen om Iran bryter vapenvilan.

"Då kommer skjutandet att börja – ännu mer, bättre och starkare än någon tidigare skådat", skriver han.

JD Vance anklagar EU för valpåverkan i Ungern: "Bland det värsta jag sett"

Vicepresidenten visade stöd för Orbán i Budapest. "Byråkraterna i Bryssel har försökt förstöra Ungerns ekonomi."0 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

