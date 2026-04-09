JD Vance anklagar EU för valpåverkan i Ungern: "Bland det värsta jag sett"

USA:s vicepresident JD Vance riktar skarp kritik mot EU inför det ungerska valet på söndag.

Vid en presskonferens i Budapest uppgav han att Bryssel försökt påverka utvecklingen i landet – och att det är ett av de värsta exemplen på utländsk valpåverkan han sett.

– Byråkraterna i Bryssel har försökt förstöra Ungerns ekonomi, göra landet mindre energisjälvständigt och driva upp kostnaderna för ungerska konsumenter, sade Vance.

– De har gjort allt detta för att de hatar den här mannen, tillade han och pekade på Orbán.

Han uppmanade samtidigt de ungerska väljarna att fokusera på sina egna intressen.

– Fråga inte vem som är proeuropeisk eller proamerikansk, utan vem som är för er och för det ungerska folket, sade Vance.

Orbán riktade även kritik mot Ukraina, som han anklagar för att ha blockerat gas- och oljeledningar i syfte att förstöra Ungerns ekonomi inför ödesvalet.

– Vi måste tvinga ukrainarna att öppna ledningen igen, och vi har en plan för att göra det, sade han.

Vance hävdade att det funnits inslag inom ukrainska underrättelsetjänster som försökt påverka val både i USA och i Ungern.

– Det är precis vad de gör, sade JD Vance.