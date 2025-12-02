Flyktingbarn hade frysen full med människokött

Det makabra fyndet gjordes vid en husrannsakan i februari. I afghanens frys hittade polisen plastsäckar med kvarlevor från den 25-årige kollegan, som då hade varit försvunnen i drygt en månad.

Enligt åtalet begicks mordet i början av januari genom knivhugg, men omfattande skändning av kroppen har gjort det svårare att fastställa exakt dödsorsak.

Efter mordet ska afghanen ha styckat kroppen, tagit ut de inre organen samt avlägsnat hudbitar från målsägandens huvud och övriga kropp. Därefter förvarades kvarlevorna i plastsäckar i afghanens frys, medan organen och resten av kroppen gjordes av med på okänt sätt.

Enligt åklagaren rör det sig om ett gravfridsbrott som ska betraktas som grovt, då liket åsamkades svåra skador och "då gärningen varit av särskilt hänsynslös art eftersom den inneburit en särskilt kränkande behandling av kvarlevorna under en längre tid".

Samtidigt misstänks 26-åringen ha utnyttjat den dödes identitet för att komma åt pengar. I stämningsansökan framgår att han efter mordet ansökte om lån på 100.000 kronor i offrets namn med dennes Bank-id. Därefter ska han, via ett stort antal Swish- och internetbanksöverföringar, ha fört över totalt 200.000 kronor från kollegans konto till egna konton och olika spelbolag.

Afghanen åtalas nu för mord, grovt gravfridsbrott, grovt bedrägeri vid 47 tillfällen samt ett fall av grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Han greps på Arlanda i april när han kom hem från en utlandsresa och har suttit häktad sedan dess.

Den misstänkte nekar till alla anklagelser och hävdar via sitt ombud att någon annan ligger bakom det hela.

– Det är inte han som har skändat kroppen. Han förnekar all inblandning i det som han åtalas för, säger Maria Robinson, som är den åtalade mannens försvarare, till SVT Nyheter Småland.

Försvaret hävdar att en tredje man befann sig i lägenheten när kollegan dog.

– Målsäganden har kommit hem till hans lägenhet tillsammans med en bekant. Sen någon gång där har målsäganden avlidit. Min klient vet inte hur det har gått till, förklarar Maria Robinson, som är mannens försvarare, till SVT.

Åklagarsidan har en annan syn på saken. Enligt utredningen finns inga spår av någon tredje person i bostaden.

Åklagaren yrkar att 26-åringen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända permanent.