© Polisen/Privat
 

Flyktingbarn hade frysen full med människokött

Publicerad 2 december 2025 kl 14.01

Inrikes. En 26-årig afghan i Oskarshamn åtalas för att ha mördat en kollega och förvarat likdelar i frysen hemma i sin lägenhet – efter att noggrant ha avlägsnat de inre organen och hud. Både den åtalade och offret kom som ensamkommande från Afghanistan och arbetade inom Oskarshamns kommun.

Dela artikeln

Det makabra fyndet gjordes vid en husrannsakan i februari. I afghanens frys hittade polisen plastsäckar med kvarlevor från den 25-årige kollegan, som då hade varit försvunnen i drygt en månad.

Enligt åtalet begicks mordet i början av januari genom knivhugg, men omfattande skändning av kroppen har gjort det svårare att fastställa exakt dödsorsak.

Efter mordet ska afghanen ha styckat kroppen, tagit ut de inre organen samt avlägsnat hudbitar från målsägandens huvud och övriga kropp. Därefter förvarades kvarlevorna i plastsäckar i afghanens frys, medan organen och resten av kroppen gjordes av med på okänt sätt.

Enligt åklagaren rör det sig om ett gravfridsbrott som ska betraktas som grovt, då liket åsamkades svåra skador och "då gärningen varit av särskilt hänsynslös art eftersom den inneburit en särskilt kränkande behandling av kvarlevorna under en längre tid".

Samtidigt misstänks 26-åringen ha utnyttjat den dödes identitet för att komma åt pengar. I stämningsansökan framgår att han efter mordet ansökte om lån på 100.000 kronor i offrets namn med dennes Bank-id. Därefter ska han, via ett stort antal Swish- och internetbanksöverföringar, ha fört över totalt 200.000 kronor från kollegans konto till egna konton och olika spelbolag.

Afghanen åtalas nu för mord, grovt gravfridsbrott, grovt bedrägeri vid 47 tillfällen samt ett fall av grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Han greps på Arlanda i april när han kom hem från en utlandsresa och har suttit häktad sedan dess.

Den misstänkte nekar till alla anklagelser och hävdar via sitt ombud att någon annan ligger bakom det hela.

– Det är inte han som har skändat kroppen. Han förnekar all inblandning i det som han åtalas för, säger Maria Robinson, som är den åtalade mannens försvarare, till SVT Nyheter Småland.

Försvaret hävdar att en tredje man befann sig i lägenheten när kollegan dog.

– Målsäganden har kommit hem till hans lägenhet tillsammans med en bekant. Sen någon gång där har målsäganden avlidit. Min klient vet inte hur det har gått till, förklarar Maria Robinson, som är mannens försvarare, till SVT.

Åklagarsidan har en annan syn på saken. Enligt utredningen finns inga spår av någon tredje person i bostaden.

Åklagaren yrkar att 26-åringen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända permanent.

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

Här skjuter polisen enbenta kvinnan i benet

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efter korruptionshärvan: Tidögänget skickar ny "vintermiljard" till Kiev

Ska gå till sektorer kopplade till skandalerna. "Nu utökar vi stödet till Ukrainas energiförsörjning."0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.