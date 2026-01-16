Flyktingbarn hade frysen full med människokött – döms för mord

Det var efter att kollegan anmälts försvunnen som polisen började nysta i ärendet – och spåren ledde snabbt till den 27-årige afghanen, Morteza Mirzayi.

Vid en husrannsakan i hans lägenhet hittades blodspår på flera platser samt verktyg som tång, hammare och såg. I frysen och i duschen påträffades de styckade kroppsdelarna.

Trots fynden uppgav Mirzayi att han inte förstod varför han greps på Arlanda när han återvände till Sverige efter en resa till Iran. Vid gripandet hade han ännu inte fått veta att polisen slagit till mot hans bostad.

Under fredagen dömdes han av tingsrätten till livstids fängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Han fälls även för flera bedrägerier och ska betala skadestånd på drygt 400.000 kronor.

Domen innebär också utvisning – utan rätt att återvända till Sverige.

Enligt domstolen var motivet ekonomiskt. Mirzayi hade stora skulder och hade tidigare lånat betydande summor av sin kollega utan att betala tillbaka. Efter mordet använde han den dödes personuppgifter för att ta lån och föra över sammanlagt omkring 220.000 kronor till egna konton. Pengar gick även vidare till spelbolag.

I förhör berättade han om ekonomiska problem och spelmissbruk.

– Jag skäms alltså att säga framför någon annan att jag har ett spelmissbruk. Jag vet att jag har spelat mycket, säger 27-åringen i förhör.

Under utredningen nekade han till mordet och hävdade i stället att en tredje person skulle ha utfört gärningen i lägenheten. Han uppgav att mannen varit beväpnad och hotfull.

– Jag kände inte honom. Han var hans kompis. Det var första gången jag träffade eller såg honom där. Den kvällen, säger han i förhör.

Tingsrätten avfärdar dock förklaringen. Någon tredje person har inte kunnat identifieras och domstolen bedömer uppgifterna som en efterhandskonstruktion.

”Tingsrätten har funnit att den angivna personen inte existerat och att den tilltalades invändning således är en ren efterhandskonstruktion”, skriver rätten i ett pressmeddelande.