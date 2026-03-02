© Skärmavbild
 

Iran: Vi sköt ner amerikanskt F-15-plan – "första gången på 27 år"

Publicerad 2 mars 2026 kl 17.19

Utrikes. Iran uppger att landets luftförsvar har skjutit ner ett amerikanskt F-15-plan nära gränsen till Kuwait. Teheran konstaterar att det är första gången på 27 år som ett amerikanskt stridsflygplan förstörts.



Det var på måndagen som Irans väpnade styrkor hävdade att ett avancerat amerikanskt F-15-plan träffats och störtat.

"Ett F-15-stridsflygplan tillhörande den inträngande amerikanska armén som avsåg att attackera landet har träffats av Islamiska republiken Irans luftförsvar och skjutits ner", uppger luftförsvarsbasen Khatam al-Anbiya enligt iranska PressTV.

Enligt uttalandet slog vrakdelar ner på kuwaitiskt territorium.

Kuwaits försvarsdepartement bekräftade på måndagen att planet störtat. Videomaterial från händelsen har spridits i internationella medier.

USA har sedan tidigare uppgett att tre F-15-plan skjutits ner i Kuwait, och hävdar att det skedde efter vådaskott från kuwaitiskt luftförsvar.

Ett amerikanskt F-117-plan sköts ner av dåvarande Jugoslavien under Kosovokriget för omkring 27 år sedan. Sedan dess har inget amerikanskt stridsflygplan officiellt blivit förstört av fiendeeld.

Uppgifterna kommer samtidigt som konflikten i regionen förvärrats. Enligt Irans Röda halvmåne har minst 555 personer dödats under tre dagars attacker mot landet. Över 145 barn har dödats i en israelisk attack mot en flickskola i provinsen Hormozgan.

Irans revolutionsgarde, IRGC, uppger att man har angripit strategiska mål i israelkontrollerade områden samt USA-opererade baser i Mellanöstern, däribland den femte flottan i Bahrain och anläggningar i Qatar och Förenade arabemiraten.

