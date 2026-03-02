Iran: Vi sköt ner amerikanskt F-15-plan – "första gången på 27 år"

Det var på måndagen som Irans väpnade styrkor hävdade att ett avancerat amerikanskt F-15-plan träffats och störtat.

"Ett F-15-stridsflygplan tillhörande den inträngande amerikanska armén som avsåg att attackera landet har träffats av Islamiska republiken Irans luftförsvar och skjutits ner", uppger luftförsvarsbasen Khatam al-Anbiya enligt iranska PressTV.

Enligt uttalandet slog vrakdelar ner på kuwaitiskt territorium.

Kuwaits försvarsdepartement bekräftade på måndagen att planet störtat. Videomaterial från händelsen har spridits i internationella medier.

USA har sedan tidigare uppgett att tre F-15-plan skjutits ner i Kuwait, och hävdar att det skedde efter vådaskott från kuwaitiskt luftförsvar.

Ett amerikanskt F-117-plan sköts ner av dåvarande Jugoslavien under Kosovokriget för omkring 27 år sedan. Sedan dess har inget amerikanskt stridsflygplan officiellt blivit förstört av fiendeeld.

Uppgifterna kommer samtidigt som konflikten i regionen förvärrats. Enligt Irans Röda halvmåne har minst 555 personer dödats under tre dagars attacker mot landet. Över 145 barn har dödats i en israelisk attack mot en flickskola i provinsen Hormozgan.

Irans revolutionsgarde, IRGC, uppger att man har angripit strategiska mål i israelkontrollerade områden samt USA-opererade baser i Mellanöstern, däribland den femte flottan i Bahrain och anläggningar i Qatar och Förenade arabemiraten.