Migrationsminister Johan Forssell (M) tog emot utredningen på onsdagen.

Förslaget: De ska bli av med sina svenska pass

Publicerad 18 mars 2026 kl 13.17

Inrikes. Personer med dubbla medborgarskap ska kunna bli av med sitt svenska medborgarskap under vissa omständigheter. Det föreslår en ny statlig utredning som nu överlämnats till regeringen.

Enligt utredningen gäller förslaget bland annat den som fått medborgarskap på felaktiga grunder, till exempel genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt vilseleda myndigheter.

Förslaget omfattar också personer som dömts för särskilt allvarliga brott. Det handlar exempelvis om brott mot rikets säkerhet, terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet som allvarligt skadar statens vitala intressen.

I dag saknas möjlighet att återkalla medborgarskap i sådana situationer i Sverige, till skillnad från i flera andra länder.

– Medborgarskapet är mer än bara ett pass. Det ska vara reserverat för den som anstränger sig för att fullt ut bli en del av det svenska samhället. Den som begår brott ska inte kunna bli svensk medborgare, och den som redan har blivit svensk medborgare och begår allvarliga brott ska kunna bli av med det, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Utredningen föreslår att återkallelse bara ska kunna ske om personen har ett annat medborgarskap. Migrationsverket ska fatta besluten.

Det finns även två alternativa modeller för hur återkallelse vid brott ska utformas. Den ena gäller brott som hotar Sveriges säkerhet eller omfattas av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion, såsom folkmord och krigsförbrytelser. Den andra rör brott som anses skada landets vitala intressen.

Förslagen är kopplade till en planerad grundlagsändring. Om den går igenom föreslås de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2028.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 170409966

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 170409967

Varnish cache server

