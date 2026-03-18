Epsteins svenska ex Eva pekas ut: Flickor värvades på lyxhotell i Göteborg

I början av 2000-talet samlades flera unga kvinnor på Elite Plaza hotel i centrala Göteborg. De hade svarat på en annons och kallades till intervjuer i en hotellsvit.

Där möttes de av Jeffrey Epsteins kumpan Ghislaine Maxwell, som uppgav sig vilja hitta en assistent.

– Stämningen var förväntansfull. Alla såg det här toppenjobbet på Manhattan framför sig, säger en av kvinnorna som deltog i processen till SVT.

En av de sökande, en 18-årig svensk kvinna, fick tjänsten. Hon hade först fått besked om att hon skulle få arbeta som barnflicka hos den svenska läkaren Eva Andersson-Dubin, 1980 års Fröken Sverige, som tidigare haft en relation med Epstein. I stället informerades 18-åringen om att hon inte behövdes just då, men att hon i stället kunde få söka jobbet hos Maxwell.

Efter rekryteringen flögs kvinnan till Epsteins privata ö i Karibien där hon blev en av hans flickor.

– Det var hela tiden uppgifter åt Epstein. Massage, klippa hans naglar, masserar hans naglar. Små saker som de här flickorna fick tävla om, säger hennes mamma till SVT.

– Jag tror att de gick i bikini utan överdel, säger mamman om hur flickorna var klädda på ön.

Efter en tid flyttades hon vidare och arbetade som barnflicka hos Andersson-Dubin under några månader.

– Hade det inte varit för den svenska kvinnan i det här scenariot hade detta aldrig hänt vår dotter. Hon var garanten för allting, säger pappan.

Dokument från Epsteinutredningen visar att Andersson-Dubin förekommer återkommande i materialet. Hon har haft fortsatt kontakt med Epstein även efter att han dömts för sexualbrott.

När anklagelserna mot Epstein blev offentliga försvarade hon honom skriftligt:"Jag kunde inte önska mig en bättre vän eller gudfar till mina barn."

Via en talesperson tillbakavisar hon nu uppgifterna om rekrytering:

"Eva Andersson-Dubin har aldrig hjälpt till att anställa några kvinnor för arbete hos Epstein, och har inte heller anställt några kvinnor som tidigare arbetat för honom."