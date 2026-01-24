Forssell kräver EU-hjälp med att få hem afghaner

Uttalandena gjordes i samband med ett informellt möte med EU:s justitie- och inrikesministrar på Cypern.

Forssell pekar på att många afghanska medborgare saknar både pass och andra resehandlingar, vilket stoppar utvisningar. Han beskriver det som "ett stort problem" för Sverige.

– Det är mer eller mindre omöjligt att utvisa afghanska medborgare som inte uppfyller asylkriterierna i dag, eftersom de saknar id-handlingar eller resehandlingar, säger ministern till nyhetsbyrån AP.

– De måste åka hem, konstaterar han.

Samtidigt understryker Forssell att EU inte har något intresse av politiska uppgörelser som skulle ge talibanstyret i Afghanistan legitimitet. Däremot menar han att unionen kan agera på teknisk nivå för att utfärda dokument som möjliggör återvändande.

– Om du kommer till Europa och begår brott har du själv valt att inte vara en del av vårt samhälle. Då måste vi göra allt vi kan för att se till att du blir utvisad, säger han.

Forssell säger att mer än hälften av de afghanska asylansökningarna avslås och att de berörda behöver åka hem. Annars riskerar stödet för asyl till dem som faktiskt uppfyller kraven att minska, varnar politikern.

Han öppnar också för gemensamma EU-lösningar, som att samla personer som ska utvisas från flera medlemsländer och skicka dem med chartrade flyg.

EU-kommissionens ansvarige för migrationsfrågor uppger att medlemsländerna redan har tekniska kontakter med Afghanistans "faktiska myndigheter" för att underlätta återvändande.

Forssell säger till AP att Sveriges "tidigare" generösa invandringspolitik har ifrågasatts av många väljare på grund av problem kopplade till massinvandring, och att detta bidrog till att den nuvarande regeringen bildades.