"Försvunna" Epstein-filer med pedofilanklagelser mot Trump släpps i veckan

Enligt Wall Street Journal handlar det om 47.635 filer som tagits ned "för granskning" och som väntas publiceras igen "i slutet av veckan".

Bland dokumenten finns sammanfattningar av FBI-förhör från 2019 där en kvinna riktar anklagelser om sexuella övergrepp mot både Jeffrey Epstein och Donald Trump.

Kvinnan berättade för FBI att Epstein introducerade henne för Trump på 80-talet, då hon var runt 13 år. Trump ska därefter ha tvingat henne att utföra oralsex. Hon ska ha bitit i hans penis och Trump ska ha slagit henne i huvudet innan han kastade ut henne.

Uppgifterna finns återgivna i en FBI-presentation från 2025 som listar "framträdande namn" kopplade till Epstein-härvan.

Tre ytterligare sammanfattningar av FBI-förhör där Trump nämns publicerades dock inte i den första omgången dokument.

En talesperson för justitiedepartementet uppger att materialet togs ned efter att det upptäckts att vissa filer kan ha varit "felaktigt märkta".

Trump har tidigare förnekat anklagelserna och hävdat att han blivit "totalt rentvådd" i Epstein-affären efter att miljontals dokument offentliggjorts.

Departementet uppger också att materialet granskas för att skydda brottsoffers identiteter och ta bort sexuellt explicit material innan dokumenten publiceras igen.