Tidöbluffen
Infällt i bild: SCB:s officiella invandringssiffror för respektive år. Den lägre siffran för 2025 beror enligt SCB på att betydligt färre ukrainare registrerades det året.

Åkesson: "Med sossarna får vi massinvandring igen"

Publicerad 23 april 2026 kl 10.52

Inrikes. Jimmie Åkesson och de övriga partiledarna i Tidösamarbetet varnar nu för att massinvandringen ska komma igång igen med Socialdemokraterna. Men i själva verket har massinvandringen varit kvar på samma nivå som under S-styret under hela mandatperioden med Ulf Kristersson.

– Med sossarna får vi massinvandring igen, lyder den nya varningen från SD-ledaren Jimmie Åkesson.

I en debattartikel i Aftonbladet varnar han tillsammans med ledarna för de övriga Tidöpartierna för att oppositionen, om de vinner valet, kommer att öka invandringen "igen".

Fria Tider har i en lång rad artiklar under den nuvarande mandatperioden presenterat officiella siffror som visar att invandringen – trots löftet om ett "paradigmskifte" – inte har minskat annat än i marginalen.

Den totala invandringen har fortsatt på samma nivåer som under tidigare regeringar – cirka 100.000 invandrare om året.

Det som i första hand har fortsatt att minska är asylinvandringen, som stadigt gått ner under många år mycket tack vare åtgärder på EU-nivå. SD och de andra Tidöpartierna har ökat andra former av invandring för att kompensera för detta bortfall.

I debattartikeln är Tidöföreträdarna noga med att använda sig av ordet "asylinvandringen" i stället för "invandringen" – och det är alltså framför allt den förra formen de varnar för att de rödgröna kan öka.

"Mot denna kurs står nu en rödgrön opposition där alla partierna under de senaste åren har lagt förslag som skulle öka asylinvandringen till Sverige. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill dessutom återinföra permanenta uppehållstillstånd, ha generösa regler för anhöriginvandring och amnesti-liknande undantag som skulle öka asylinvandringen till Sverige ännu mer", står det i debattartikeln.

Tidöledarna avslutar med följande ödesmättade varning för vad som händer om man inte trots allt fortsätter att rösta på dem:

"De vill byta riktning och gå tillbaka till den politik som ledde fram till de problem som vi nu håller på att lösa. Det är vad som står på spel i valet."

Nyheter från förstasidan

IFK Göteborg-afrikan smugglades in i Sverige

Fick avslag på svensk visumsansökan två gånger i rad. Då smusslades Peter Lazarus till Göteborg via Norge.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.