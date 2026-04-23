Åkesson: "Med sossarna får vi massinvandring igen"

– Med sossarna får vi massinvandring igen, lyder den nya varningen från SD-ledaren Jimmie Åkesson.

I en debattartikel i Aftonbladet varnar han tillsammans med ledarna för de övriga Tidöpartierna för att oppositionen, om de vinner valet, kommer att öka invandringen "igen".

Fria Tider har i en lång rad artiklar under den nuvarande mandatperioden presenterat officiella siffror som visar att invandringen – trots löftet om ett "paradigmskifte" – inte har minskat annat än i marginalen.

Den totala invandringen har fortsatt på samma nivåer som under tidigare regeringar – cirka 100.000 invandrare om året.

Med ett socialdemokratiskt styre kommer Sverige att återgå till en politik som tidigare ledde till mycket hög asylinvandring och stora samhällsproblem.



De senaste åren har Sverigedemokraterna lagt om migrationspolitiken, och vår politik har gett resultat. Asylinvandringen är nu… pic.twitter.com/2clSboROHS — Sverigedemokraterna (@sdriks) April 23, 2026

Det som i första hand har fortsatt att minska är asylinvandringen, som stadigt gått ner under många år mycket tack vare åtgärder på EU-nivå. SD och de andra Tidöpartierna har ökat andra former av invandring för att kompensera för detta bortfall.

I debattartikeln är Tidöföreträdarna noga med att använda sig av ordet "asylinvandringen" i stället för "invandringen" – och det är alltså framför allt den förra formen de varnar för att de rödgröna kan öka.

"Mot denna kurs står nu en rödgrön opposition där alla partierna under de senaste åren har lagt förslag som skulle öka asylinvandringen till Sverige. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill dessutom återinföra permanenta uppehållstillstånd, ha generösa regler för anhöriginvandring och amnesti-liknande undantag som skulle öka asylinvandringen till Sverige ännu mer", står det i debattartikeln.

Tidöledarna avslutar med följande ödesmättade varning för vad som händer om man inte trots allt fortsätter att rösta på dem:

"De vill byta riktning och gå tillbaka till den politik som ledde fram till de problem som vi nu håller på att lösa. Det är vad som står på spel i valet."