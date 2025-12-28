© FT BILD
 

Försvunnen kvinna hittad död – 26-åring anhållen i Salem

Publicerad 28 december 2025 kl 13.41

Inrikes. Den kvinna i 25-årsåldern som anmäldes försvunnen efter att ha förts bort vid Rönninge station natten mot annandagen har hittats död. Två personer har frihetsberövats i ärendet, varav en 26-årig man nu är misstänkt för mord.

Polisen meddelade beskedet under en pressträff på söndagen, cirka två och ett halvt dygn efter bortförandet. Enligt uppgifter ska teknisk bevisning från platsen där kvinnan fördes bort ha varit avgörande för att identifiera den misstänkte gärningspersonen.

Den 26-årige mannen anhölls i sin frånvaro under lördagsförmiddagen och greps senare samma kväll på en plats söder om Stockholm. Gripandet skedde inte i hans bostad. I samband med gripandet stod det klart för polisen att kvinnan hade dödats.

Utöver mordmisstanken har ytterligare en person anhållits, misstänkt för människorov på en lägre misstankegrad.

Polisen har i nuläget inte velat uttala sig om någon relation mellan de misstänkta eller om det finns en känd koppling mellan gärningspersonerna och offret.

– Allmänheten ska känna sig lugn och trygg. Vi har frihetsberövat personer och rättsprocessen får nu ha sin gång, sade polisen vid pressträffen.

Utredningen pågår fortsatt och fler detaljer hålls tills vidare inom ramen för den pågående förundersökningen.

