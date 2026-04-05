USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Publicerad 5 april 2026 kl 09.42

Utrikes. Efter en 36 timmars sökinsats lyckades USA evakuera den pilot som saknades efter att ha skjutits ned över Iran.

Piloten är skadad men kommer att återhämta sig, enligt USA:s president Donald Trump.

Ytterligare ett amerikanskt stridsplan sköts ned och kraschade i Persiska viken nära Hormuzsundet på långfredagen. Där räddades besättningen direkt.

”Att vi lyckades genomföra båda dessa operationer utan att en enda amerikan dödades, eller ens skadades, visar återigen att vi har uppnått överlägsen luftherravälde över Irans luftrum”, skriver Trump.

Den militära termen luftherravälde syftar dock på att man kan flyga fritt i luftrummet, och alltså inte på att man blir nedskjuten hela tiden.

