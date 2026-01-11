Fox News raderade eget avslöjande om Israel och 11 september

Publicerad 11 januari 2026 kl 21.54

Media. I en livesändning på Youtube i dag med Fox News-veteranerna Megyn Kelly och Tucker Carlson kom det fram nya interna uppgifter om hur Fox News tystade ned sitt eget avslöjande om israeliska myndigheters möjliga förhandskännedom om terrorattackerna den 11 september 2001.

© FBI

En av de fem dansande israelerna håller upp en tändare riktad mot tvillingtornen i New York den 10 september 2001. Bilden hittades av FBI vid ett tillslag mot Mossads flyttfirma "Urban Moving Systems".

I sändningen berättade Megyn Kelly först om sin numera ganska kritiska syn på Israel och hur hon förändrats efter att mer eller mindre automatiskt ha försvarat landet under 40 års tid som ankare och kommentator i amerikanska nyhetssändningar.

Tucker Carlson kom i vanlig ordning in på konspirationsteorier, men denna gång handlade det om uppgifter som faktiskt framkommit genom sedvanlig journalistik och som Fox News publicerade för 25 år sedan.

Det var i december 2001 som Fox News sände en veckolång granskning i Special Report, gjord av journalisten Carl Cameron tillsammans med dåvarande chefen för kanalens grävande journalistik, Brit Hume.

Reportaget handlade om israeliska medborgare som greps i USA efter attackerna den 11 september, i samband med en FBI-utredning om underrättelseverksamhet och möjlig förhandskännedom om attackerna.

Delar av materialet, som handlade om att 60 israeler gripits för spionage mot USA efter terrorattackerna, sändes av Fox News och finns fortfarande tillgängligt online.

Men enligt Tucker Carlson gjordes även inslag om "de dansande israelerna", som var en grupp israeliska spioner knutna till Mossads fejkade flyttfirma Urban Moving Systems i New Jersey.

Män från den "flyttfirman" stod och filmade tvillingtornen i New York från en plats i New Jersey när det första planet träffade byggnaderna, och vid ett senare tillslag mot männen hittades en bild där en av dem stod och höll upp en tändare framför tvillingtornen – daterad en dag före attackerna.

– Det var korrekt rapportering. Det var därför de tog bort den. Fox News raderade hela serien från sin webbplats och låtsades som att den aldrig hade existerat, sade Carlson.

Han betonade att borttagningen aldrig följdes av någon offentlig rättelse eller saklig kritik.

– Om den hade varit felaktig borde de ha sagt vad som var fel. I stället raderade de allt. Det är inte journalistik – det är ohederlighet, fortsatte han.

Enligt Tucker Carlson så var det mörkläggningen av Fox News omfattande granskning av Israel i samband med 11 september som först fick honom att börja tvivla på det amerikanska stödet för landet under början av 2000-talet.

Megyn Kelly tog även upp sin egen omprövning av Israelfrågan och beskrev hur hon börjat ifrågasätta grunden för sina tidigare uppfattningar.

– Jag har börjat ställa mig själv frågan: varför exakt är jag pro-Israel? Inte slentrianmässigt, inte för att jag alltid har varit det, utan konkret – varför? sade Kelly.

– Jag tillbringade fjorton av mina mest formativa år i en organisation (Fox News, FT:s anm.) där det aldrig ens var tillåtet att ifrågasätta något av detta. Narrativet serverades, och jag svalde det eftersom jag inte hade något incitament att ifrågasätta det, sade hon.

Kelly förklarade att kriget i Gaza och den efterföljande mediebevakningen blivit en brytpunkt för många, inklusive henne själv.

– Nu börjar jag om från ruta ett. Jag försöker ta reda på vilka de faktiskt är, vad de gör och hur jag kan få information om den här konflikten som jag faktiskt litar på – för jag vet att jag blir serverad propaganda från båda håll.

