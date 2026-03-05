Efter SD-kvinnors krav: Åkesson går med på att stoppa utvisningarna

Svenska vänstermedier har den senaste tiden drevat intensivt mot så kallade "tonårsutvisningar".

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson meddelar nu att han vill "pausa" utvisningarna tills regeringen fått fram en ny lagstiftning.

– Jag tycker det vore det mest rimliga, i stället för att hasta fram något som inte träffar rätt det heller, säger han till Dagens Nyheter.

Debatten gäller främst vuxna illegala invandrare som inte har rätt att stanna i Sverige efter att ha fyllt 18 och därför ska utvisas.

Jimmie Åkessons nya besked kommer dagen efter att SD-kvinnor krävt en "ventil" i lagstiftningen så att illegala invandrare utan uppehållstillstånd kan få stanna om de "sköter sig".

Regeringen arbetar samtidigt med ett nytt lagförslag som ska innehålla ventil i regelverket.

Oppositionspartierna vill i stället se ett snabbt stopp för utvisningarna genom en särskild stopplag. Migrationsminister Johan Forssell (M) har dock beskrivit en sådan lösning som en "paniklösning".

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen anser samtidigt att en stopplag skulle kunna införas relativt snabbt.

Tidigare i veckan röstade Sverigedemokraterna nej till Miljöpartiets förslag om ett moratorium mot tonårsutvisningarna.

Partiets migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling avfärdade då oppositionens initiativ.

– Det här är någonting man gör för att synas i medier.