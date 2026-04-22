Fyra invandrare inför rätta för flickvåldtäkter på HVB-hem

Rättegången avser ett omfattande åtal i Blekinge efter misstänkta sexualbrott mot minderåriga flickor i utsatta situationer.

Enligt åklagaren har åtminstone fyra flickor, de yngsta 14 år, våldtagits i anslutning till HVB-hem i Skåne och Blekinge.

Totalt fem invandrare står åtalade i Blekinge tingsrätt i ett mål som rör flera fall av misstänkt våldtäkt mot barn, spridning av sexvideo och andra brott.

Fyra av dem misstänks för barnvåldtäkter och den femte för medhjälp till våldtäkt mot barn.

Två av de misstänkta har medborgarskap i Syrien och en i Azerbajdzjan. Men det är bara en av syrierna som saknar svenskt medborgarskap. De övriga fyra har beviljats svenska pass av politikerna och kan därmed inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Enligt stämningsansökan ska bland annat en 16-årig flicka vid upprepade tillfällen ha utsatts för sexuella handlingar efter att män tagit sig in på det HVB-hem där hon var placerad. Flickan uppges ha haft en utsatt situation med bland annat psykisk ohälsa och missbruksproblem, vilket enligt åklagaren utnyttjades.

Vid ett tillfälle ska ett samlag ha skett i flickans rum i samband med att narkotika lämnades. Vid ett annat tillfälle misstänks två av de åtalade ha våldtagit henne tillsammans.

Filmades och spreds

Åklagaren gör också gällande att delar av händelserna dokumenterades. Filmer och bilder ska ha tagits utan tillstånd och senare spridits vidare via internet, vilket lett till misstankar om bland annat kränkande fotografering och olaga integritetsintrång.

Flera av de åtalade misstänks även för innehav av material som enligt åtalet klassas som barnpornografiskt.

Ytterligare flickor, i åldrarna 14 och 16 år, ska enligt åtalet ha utsatts för sexuella övergrepp efter att ha förts bort från sitt HVB-hem till andra platser, bland annat ett område vid Bredasjön i Karlskrona kommun.

I flera fall uppges en av de åtalade ha transporterat flickorna med bil till platser där övergreppen sedan ska ha skett.

Åklagaren menar att gärningarna utförts med uppsåt och att de tilltalade utnyttjat flickornas särskilt utsatta situation.

Samtliga tilltalade förnekar brott.