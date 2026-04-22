Liberal profil tvingas betala 20.000 kronor till "nazistisk" hemmafru

Liberalen Rebecca Weidmo Uvell, 50, fälls i Svea hovrätt efter att ha publicerat ett blogginlägg där en kvinna utpekades som en "nazist" som "själv har dömts för hets mot folkgrupp".

Den unga kvinnan på Åland väckte såväl vänsterliberal som vänsterextrem vrede efter att ha intervjuats i Svenska Dagbladet och berättat om hur mycket hon gillar livet som hemmafru.

Hovrätten slår fast att uppgiften i blogginlägget om en HMF-dom var osann. Kvinnan hade visserligen åtalats för åsiktsbrott – men frikänts.

Domstolen konstaterar att uppgiften innebar att kvinnan pekades ut som brottslig och därmed utsattes för andras missaktning.

Rebecca Weidmo Uvell försvarade sig med att den felaktiga formuleringen om domen berodde på ett misstag och att den rättades i efterhand. Hon hävdade också att hennes syfte varit att granska SvD-artikeln.

"Inte bagatellartad"

Hovrätten gör en annan bedömning. Domstolen anser att liberalen inte hade tillräcklig grund för uppgiften och att hon inte kontrollerat den tillräckligt noggrant.

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att kränkningen inte varit obetydlig. Bloggen uppges ha haft omkring 50.000 läsare i månaden, vilket innebär att uppgiften kunnat få stor spridning.

"Uppgiften var så allvarlig att den inte kan ses som bagatellartad", skriver hovrätten.

Hovrätten pekar också på att publiceringen kan ha bidragit till att andra medier spred samma felaktiga uppgift.

Rebecca Weidmo Uvell ska därför betala 20.000 kronor i skadestånd.

Fortsätter angripa "nazisten"

I ett nytt blogginlägg som kommenterar domen går den 50-åriga liberala profilen återigen till angrepp mot kvinnan, som hon åter gång på gång stämplar som "nazist".

Uvell uppger nu att hon har skaffat utgivningsbevis och därmed inte längre behöver bekymra sig över att bli dömd när hon förtalar "nazister".

"Jag har numera utgivningsbevis så ingen människa eller företag kan stämma mig igen för förtal. Nazisten kan därför nu räkna med att jag gör ett undantag i att jag inte granskar den högerextrema miljön för att granska hennes förehavanden, och hennes mans. Man ger sig inte på mig ostraffat och jag låter mig inte skrämmas av töntar på Åland som virkar hakkors", skriver Rebecca Weidmo Uvell.