Fyra minderåriga gripna efter dödsskjutning på restaurang

Publicerad 24 februari 2026 kl 08.46

Inrikes. En man i 25-årsåldern har skjutits ihjäl på en snabbmatsrestaurang i Nyfors i Eskilstuna – den första dödsskjutningen i Sverige hittills i år. Fyra minderåriga har gripits och misstänks nu för mord.

Dela artikeln

Larmet kom strax efter klockan 17 på måndagen. Polisen spärrade av området runt restaurangen och inledde en omfattande insats med teknisk undersökning och dörrknackning.

Mannen fördes först till sjukhus med allvarliga skador. Vid 19-tiden meddelade polisen att han avlidit och att anhöriga underrättats. Senare stod det klart att han dött av skottskador.

Under kvällen grep polisen fyra personer.

– Samtliga är minderåriga och alla misstänks för mord i nuläget. Exakta händelseförloppet håller vi på att försöka få klarhet i, säger Martina Gradian, presstalesperson vid polisen region Öst, till SVT.

Polisen uppger att man fått in ett stort antal vittnesuppgifter.

Enligt polisen finns flera intressanta uppgifter att arbeta vidare med.

– Kameramaterial från området är såklart av högsta intresse.

Under natten avslutades den akuta polisinsatsen och avspärrningarna hävdes. Under tisdagen kommer polisen att ha ökad närvaro i området, dels för att tala med personer man ännu inte hunnit höra, dels för att arbeta trygghetsskapande.

Nyheter från förstasidan

