Den ena våldtäkten ägde rum på en toalett på Gamlestadens bibliotek. Till höger: Den åtalade syriern.

"Gå ner på knä och säg att du är min hora": Syrier våldtog 14-åring på bibliotek

Publicerad 24 april 2026 kl 11.56

Inrikes. En 16-årig syrier åtalas för brutala barnvåldtäkter mot en 14-årig flicka. Övergreppen ska ha skett bland annat på Gamlestadens bibliotek i Göteborg, där han enligt åtalet tvingade henne till förnedrande handlingar medan han våldtog och filmade henne på toaletten. Vid ett annat våldtäktstillfälle ströp han flickan tills hon svimmade – och spottade på henne.

Enligt åtalet misshandlade syriern flickan den 8 december förra året på en skola i Göteborg. Han ska ha sparkat, knuffat och tagit stryptag på henne så att hon fick andnöd.

Några dagar senare på biblioteket tvingades flickan gå ner på alla fyra och förklara att hon var hans hund eller hora medan syriern filmade.

Därefter våldtog han henne under hot och våld, inklusive sparkar, slag och stryptag. Han hotade också att sprida vidare filmer på henne.

Brottet rubriceras som grov våldtäkt mot barn.

Syriern och flickan hade tidigare haft en relation som inte utvecklades som han önskade.

Ytterligare en grov våldtäkt ska ha ägt rum på resecentrumet nära biblioteket några dagar senare. Då misstänks syriern ha strypt flickan tills hon svimmade, spottat på henne och filmat allt.

Efteråt hotade han henne med att skicka dit personer som skulle misshandla henne om hon anmälde honom.

Syriern tvingade även flickan att klippa av en bit av sitt hår.

Åklagare Malin Bogren beskriver handlingarna som ett sätt att förnedra och bestraffa flickan.

I hans telefon har polisen hittat filmer från övergreppen samt hotfulla meddelanden där han talar om att ”exposa” henne.

Syriern förnekar brott. Han har tidigare haft kontaktförbud som han genast bröt mot genom att gå in i flickans klassrum.

Han har svenskt medborgarskap eftersom han är född i Sverige och kan därmed inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Rättegången inleds nästa vecka.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 68388701

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 68388702

Varnish cache server

