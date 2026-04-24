"Nej": Ygemans svar om att själv bosätta sig bland invandrare

Det är i en videointervju med Expressen som Anders Ygeman, utbildningspolitisk talesperson för S, får frågan om han kan tänka sig att bosätta sig i ett utsatt område "för integrationens skull".

– Nej, lyder toppolitikerns tvärsäkra svar.

När han ombeds utveckla svaret säger Ygeman:

– För jag trivs OTROLIGT bra i Årsta.

Susanna Silfverskiöld (@susannasilfver) April 23, 2026

Expressens programledare Viktor Barth-Kron konstaterar att ingen S-politiker han frågat vill flytta till ett utsatt område – trots att de går till val på att andra svenskar ska göra det.

– Ingen socialdemokrat verkar vara intresserad av att göra den där flytten. Jag frågar alla jag kommer över. Men ändå är det lösningen på integrationen – eller var, säger han.

Ygeman svarar:

– Poängen är ju att de här områdena är utsatta och behöver lyftas. Då är det inte så konstigt att flera du frågar inte är jättesugna på att flytta dit.

Magdalena Andersson: "Frågan är patetisk"

Ett klipp med svaren från intervjun med Ygeman har fått stor spridning på Facebook, där det lagts upp av Susanna Silfverskiöld. Hon anklagar S-toppen för hyckleri.

"Det är precis som Expressens Viktor Barth-Kron säger: Socialdemokraterna vill att andra ska offra sig och flytta, men aldrig S-politikerna själva. Rent hyckleri", skriver hon.

S-ledaren Magdalena Andersson fick en liknande fråga av Barth-Kron i en intervju förra sommaren. Då blev hon upprörd.

– Jag har inga planer på att flytta över huvud taget, jag trivs bra där jag bor, svarade hon.

När hon pressades vidare utbrast S-ledaren:

– Alltså hela frågan är patetisk.