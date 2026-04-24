Netanyahu fick cancer när han startade kriget – mörkade diagnosen i två månader

I ett inlägg på sociala medier förklarar Netanyahu att han själv begärde att rapporten skulle hållas hemlig under kriget mot Iran:

"Jag bad att publiceringen skulle skjutas upp i två månader så att den inte skulle offentliggöras under krigets mest intensiva skede, för att inte ge Irans terrorregim möjlighet att sprida ännu mer falsk propaganda mot Israel."

Han uppger samtidigt att sjukdomen upptäcktes i ett mycket tidigt skede och att den nu är behandlad.

"Jag är, gudskelov, frisk", skriver Netanyahu.

Han uppger sig nu vara "i utmärkt fysisk form".

"Jag hade ett mindre medicinskt problem i prostatan som behandlades fullständigt. Tack och lov ligger det bakom mig."

Enligt den israeliske premiärministern upptäcktes cancern vid en rutinkontroll efter en tidigare operation.

"Vid undersökning visade det sig vara ett mycket tidigt stadium av en malign tumör, utan någon spridning eller metastaser."

Han skriver vidare att han valde att behandla tillståndet direkt.

Behandlingen ska ha varit framgångsrik.

"Jag genomgick en riktad behandling som avlägsnade problemet och inte lämnade några spår", skriver Netanyahu.