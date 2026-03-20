© FT BILD, Teskedsorden
 

Gamla SD-hataren Lars Leijonborg ska rädda L – gör comeback

Publicerad 20 mars 2026 kl 14.41

Inrikes. Den tidigare partiledaren Lars Leijonborg gör comeback och ställer upp på Liberalernas riksdagslista, på Simona Mohamssons initiativ. Leijonborg uppger sig nu vara för att L bildar regering med Sverigedemokraterna – ett parti som han själv tidigare kallade "rasistiskt" och bekämpade stenhårt.

Dela artikeln

Med mindre än ett halvår kvar till valet ligger Liberalerna på mellan 1 och 2 procent i mätningarna, och partiet hotas nu av splittring efter öppningen mot Sverigedemokraterna.

Nu plockar Liberalerna plockar tillbaka en tidigare partiledare – Lars Leijonborg kandiderar till riksdagen.

Enligt Leijonborg var det den nuvarande L-ledaren Simona Mohamsson som tog initiativet och kontaktade honom tidigare i veckan.

– Det är smickrande att Simona Mohamsson vill att jag ska hjälpa till, säger Lars Leijonborg till SVT Nyheter.

Lars Leijonborg ledde partiet, då under namnet Folkpartiet, mellan 1997 och 2007. Han profilerade sig som en stenhård motståndare mot Sverigedemokraterna. Han rasade mot Jimmie Åkesson i debatter och krävde att det "rasistiska" partiet skulle isoleras helt politiskt.

Idag uppger han sig i stället ställa sig bakom L-ledningens nya linje att man ska bilda regering tillsammans med SD.

– Att man måste ha med SD att göra beror på att de har stöd av var femte svensk. Om man tänker bort dem så kommer Socialdemokraterna att regera Sverige för alltid, säger Leijonborg till SVT.

– Jag överdriver lite, men i princip är det ju så. Ska man ha en icke-socialistisk majoritet så måste man ha något att göra med SD.

Han återvänder han i ett läge där L har det minst sagt tufft.

– Det här opinionsläget vi befinner oss i är väldigt prekärt. Kan jag hjälpa till för att lyfta det så vill jag göra det, säger han.

Partiledaren Simona Mohamsson välkomnar beskedet och lyfter fram Leijonborgs erfarenhet.

"Hans värderingar, reformvilja och erfarenhet stärker vårt parti och arbetet för våra idéer. Lars 'Lejonkungen' Leijonborg har visat att han vet hur man gör en bra valrörelse", skriver hon i ett pressmeddelande.

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.