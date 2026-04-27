Den dömde 31-åringen och mössan han bar vid gripandet.

Gängman i ryssmössa slog ut vattenverk – döms till vård

Publicerad 27 april 2026 kl 16.33

Inrikes. En gängkopplad man tog sig in på ett vattenverk i Västerås och slog utan några problem ut anläggningen. Vid intrånget bar han en mössa med rysk symbolik. Nu döms han till rättspsykiatrisk vård för sabotage.

En 31-årig man med kopplingar till det kriminella nätverket Dödspatrullen har dömts till vård efter att ha saboterat vattenverket i Hässlö i Västerås.

Händelsen inträffade mitt i natten. Mannen bar en öronlappsmössa med en dubbelhövdad örn – det ryska statsvapnet – när han tog sig fram till anläggningen.

Intrånget kunde ske utan större hinder. En grind och en dörr till en mindre byggnad gick att öppna utan problem.

Väl inne tog sig mannen till ett ställverk som förser vattenverket med el. Där slog han ut anläggningen genom att dra ut säkringar och trycka på ett nödstopp.

– Det här är en anläggning som förser i princip hela Västerås med vatten, säger åklagaren Magnus Möller til Dagens Nyheter.

Polisen larmades och kunde spåra upp mannen i närheten. På väg till polisstationen talade han osammanhängande om ryska ubåtar och berättade att han ville resa till Ryssland.

Mannen har tidigare dömts för narkotikabrott kopplade till Dödspatrullen. Han har erkänt sabotaget.

Sabotaget stoppade tillfälligt vattenproduktionen vid anläggningen, som är en av två som försörjer omkring 140.000 invånare. Ett annat vattenverk kunde dock ta över leveransen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 244519115

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 244519116

Varnish cache server

