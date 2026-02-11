© Polisen
Gängman körde ihjäl 11-åring vid övergångsställe – får en månads fängelse

Publicerad 11 februari 2026 kl 18.25

Inrikes. Gängkriminelle Daniar Mohammed, som i dag är 30 år, döms i hovrätten för att ha kört ihjäl en 11-årig pojke som var på väg över ett övergångsställe i Märsta. Påföljden blir en månads fängelse.

Olyckan inträffade i juni 2023 i Valsta. Pojken cyklade mot ett övergångsställe när han blev påkörd och avled senare av sina skador.

Vid händelsen var Daniar Mohammed 28 år. Han har pekats ut som en tongivande person i Märstanätverket och har förekommit i flera utredningar om grova brott.

När målet först prövades friades han från ansvar. Tingsrätten ansåg att det inte gick att fastställa hur sikten varit från pojkens håll eller att det var styrkt att föraren brustit i anpassning av hastigheten.

– Av utredningen i målet har inte tingsrätten kunnat avgöra hur det såg ut från det håll som pojken kom cyklande. Det har inte heller gått att med säkerhet säga att mannen inte anpassat hastigheten till förhållandena på platsen, sade rådmannen Karl Axel Öberg i ett pressmeddelande.

Hovrätten gör nu en annan bedömning. Åklagaren lade där fram ytterligare bildmaterial och ett vittne hördes på nytt.

"Hon stod precis vid övergångsstället och såg att barnet kom cyklandes från andra sidan vägen, mot övergångsstället och att pojken var ute på övergångsstället när denne blev påkörd av bilen. Kollisionen skedde framför hennes ögon", skriver rätten i domen.

"Till skillnad från vad tingsrätten angett hann NN (pojken) alltså korsa större delen av övergångsstället innan kollisionen", står det i domen.

Rätten anser att han hade gott om tid och förutsättningar att upptäcka pojken och undvika kollisionen. Men straffvärdet för att ha kört ihjäl 11-åringen på detta sätt sträcker sig enligt domstolen alltså inte längre än till en månads fängelse.

"Straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff. Med hänsyn till att Daniar Mohammed har återfallit i brott anser hovrätten att det finns skäl för att bestämma påföljden till fängelse", skriver hovrätten.

Daniar Mohammed åtalades 2019 för ett uppmärksammat gängkriminellt avrättningsmord i Bromma i västra Stockholm 2017 och en skjutning vid en restaurang i Märsta 2019. Han fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten som ansåg att bevisen inte fullt ut räckte för fällande dom.

Han har tidigare även klarat sig undan påföljd för misshandel, grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott.

År 2020 dömdes Daniar Mohammed också för vårdslöshet i trafik. Han hade då i hög hastighet backat med en personbil mot trafikanter som stod på en parkering.

Sammantaget har Mohammed samlat på sig ett digert brottsregister efter att han kom till Sverige från Irak år 2009. Han är även dömd för bland annat våldsamt motstånd, narkotikabrott och olaga hot.

