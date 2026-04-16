Sverigedemokraternas återvandringskarta: "De ska inte kunna gömma sig"

Sverigedemokraterna lanserade under 2015 Migrationskartan, ett nätverktyg som visar hur Sveriges befolkning byts ut kommun för kommun sedan år 2000.

Verktyget baseras på statistik från SCB och ska enligt partiet tydliggöra följderna av "en ansvarslös invandringspolitik".

Nu meddelar partiets Europaparlamentariker Charlie Weimers att "Migrationskartan 2.0" har lanserats.

– När vi lanserade Migrationskartan.se så var det många vänstertårar som föll. Det var tydligen en högerextrem konspirationsteori att illustrera hur befolkningen i Sverige har utvecklats över tid, säger Charlie Weimers i en video på sociala medier.

Nu går det även att se på kartan vilka kommuner som tackat ja eller nej till att träffa regeringens samordnare för frivillig återvandring. Det finns också nya ikoner visar var "utsatta områden" finns.

– Du kan nu också titta på var de utsatta områdena finns och så kan du jämföra det med massinvandringen runt om i olika kommuner genom ett helt nytt filter. Migrationskartans nya ikoner gör verktyget ännu mer effektivt, säger Charlie Weimers.

Han uppmanar sina anhängare att sprida länken till tjänsten.

– Dela länken med familjen, vänner, släkt, bekanta, kolleger. Så gör vi tillsammans Sverige lite bättre. Om du är politiker eller opinionsbildare, dela sajten med din lokala sosse, moderat eller centerpartist. De ska inte kunna gömma sig undan den fakta som finns på bordet. De ska inte kunna smita från den här helt avgörande debatten, säger Weimers.