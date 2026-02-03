© Det Räcker/Youtube
Adaam är en av gangsterrapparna som uppträdde på galan mot gängvåld tillsammans med artister som Lisa Nilsson, Sarah Dawn Finer och Uno Svenningsson. Även drottning Silvia deltog för att vädja om ett slut på våldet.

Gangsterrappare spelade på polisens gala mot gängvåld

Publicerad 3 februari 2026 kl 17.27

Inrikes. En kändisgala mot vapenvåld – med polisen, en rad kändisar och flera välgörenhetsorganisationer som affischnamn – bokade två av Sveriges mest omdiskuterade gangsterrappare. Samtidigt är initiativtagaren dömd för att ha hotat "döda bögen" Jimmie Åkesson.

Galan, som går under namnet "Det räcker!", hölls i Stockholm i lördags och fyllde 3 Arena.

Evenemanget marknadsfördes som en nationell samling mot vapenvåld, med dragplåster som statsminister Ulf Kristersson och drottning Silvia.

På scen stod etablerade artister som Lisa Nilsson och Sarah Dawn Finer. Samtidigt var även rapparna Adaam och Greekazo bokade.

Adaam har tidigare gjort succé med låtar där lojalitet inom gängmiljön hyllas och där den som samarbetar med polisen utmålas som en förrädare – den som säljer sin heder för att gola är en hora. Greekazo slog igenom med musik och videor präglade av skjutvapen, granater och referenser till narkotika.

Bakom arrangemanget stod aktörer som säger sig vilja samla förebilder för ett samhälle utan vapenvåld. I marknadsföringen listas bland andra Polismyndigheten, Rädda Barnen, Bris och Unicef som medverkande.

Utöver musiken innehöll programmet även personliga berättelser från anhöriga som mist barn eller nära i skjutvapenvåld. Bland dem fanns Anneli Berg, vars 16-årige son Rio sköts ihjäl, och Libaan Warsame, som förlorade sin son Hanad i Tensta 2020.

Att gangsterrappare skulle stå för underhållningen på ett evenemang mot gängvåld som polisen officiellt medverkar till uppmärksammades i januari av Per Gudmundson på 100%.

Initiativtagaren till "Det räcker!" är ingen mindre än Sebastian Stakset, som själv tidigare var gangsterrappare och gängkriminell. Stakset dömdes 2013 för att ha skrivit följande Twitter-hot riktat mot SD-ledaren Jimmie Åkesson:

"Jimmie Åkessons mammas fitta! Vill tortera han i 3 dygn med avbitartång locktång blåslampa för att stoppa blödingar me! Jag vill döda bögen."

