Gettoinvandrare positiva till återvandringsbidrag

– Det tycker vi är jätteintressant, det hade vi inte väntat oss, säger Ahmed Abdirahman, vd för Järvaveckan, till TT om siffrorna.

I gruppen med utländsk bakgrund i utsatta områden är 39 procent positiva och 30 procent negativa till en kraftig höjning. I övriga landet (bland både in- och utrikes födda) är istället bara 27 procent positiva och 38 procent negativa.

Starkast stöd syns bland boende i utsatta områden som varit i Sverige kortare tid än fem år – där är 46 procent positiva.

Stödet för höjningen är störst bland KD:s och SD:s väljare (45 respektive 47 procent positiva) och lägst bland V:s och MP:s väljare (52 respektive 60 procent negativa).

Indikator Opinion intervjuade 4.900 personer 19 september–26 oktober, varav 2.718 bosatta i områden som Polismyndigheten klassar som utsatta, riskområden eller särskilt utsatta. Frågan gällde en ”kraftig höjning av återvandringsbidraget”.

Regeringen höjer bidraget från 10.000 kronor per vuxen (5.000 per barn) till 350.000 kronor per vuxen och 25.000 per barn från årsskiftet. Två vuxna kan få högst 500.000 kronor tillsammans, hushåll med barn högst 600 000.