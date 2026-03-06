SD-amnestin
Vänstertidning utropar seger efter SD-amnestin: "Nu tar vi nästa grupp"

Publicerad 6 mars 2026 kl 17.42

Media. Vänstermediernas drev fungerade. Det konstaterar Dagens ETC segervisst efter att Sverigedemokraterna gått med på att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna.

"Nu har trycket från opinion, medier och civilsamhälle till slut tvingat regeringen att pausa utvisningar av ensamkommande tonåringar."

Så skriver Henrik Jalalian i en ledarartikel i vänstertidningen Dagens ETC, och fortsätter:

"Det är en viktig seger – men borde bara vara början på nästa strid."

Bakgrunden är att Sverigedemokraterna gått med på att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och införa en amnesti för de illegala invandrare som omfattas.

Sverigedemokraterna har samtidigt också totalt backat från sitt krav att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga – en tidigare käpphäst för partiet – efter påtryckningar från Liberalerna.

Henrik Jalalian konstaterar att det "tryck" som vänstermedier och vänsteraktivister satte på regeringen fungerade.

"Till slut blev trycket för stort för Tidöpartierna – de viker sig om tonårsutvisningarna. Nu ska de pausas."

Enligt Jalalian visar detta att den korrekta strategin är att fortsätta sätta ännu mer press på Tidöregeringen, så att den viker sig ytterligare och låter ännu fler illegala invandrare stanna i Sverige.

"Nu är det dags att försvara nästa grupp som drabbas av de absurda reglerna. Och bevaka att regeländringen för tonåringarna blir en acceptabel lösning och inte bara en kosmetisk förändring", skriver han.

"Håll uppe trycket. Tidö hänger på repen, uppenbart stressade över reaktionen på deras utvisningspolitik. Vi har fler segrar att ta hem", avslutar Henrik Jalalian.

