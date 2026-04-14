"Gillar inte blattar": MP-politikernas reaktion när invandrarna ska rösta på SD

Det är det populära X-kontot Plainview som har lagt upp en video som visar en scen på Nacka Forum.

Kontot kommenterar Miljöpartiets påstående att man "inte dömer folk efter hudfärg".

Den korta filmen från Tiktok visar hur ett par invandrare går förbi två lokala MP-politiker och säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna.

– Vi gillar inte blattar.

Den ena MP-politikern, en kvinna börjar skratta. Den andra, en man, utbrister:

– Nej, det gör du inte!

Han fortsätter:

– Det ser jag på din hudfärg att du inte gör!

"Vi i Miljöpartiet dömer inte folk efter hudfärg"

Samtidigt... pic.twitter.com/iQDHET3rBh — Plainview (@PlainviewLegacy) April 14, 2026

Klippet laddades ursprungligen upp 2024 av användaren "bille.135" på Instagram, en invandrarprofil med över 600.000 följare. Videon har även tidigare fått spridning och används för att anklaga MP för hyckleri.