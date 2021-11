Göteborgare sponsrar vänsterextrema mördare i USA

Andreas Lindh, en 43-årig vänsterextremist som ursprungligen kommer från Eskilstuna, driver den vänsterextrema organisationen Anarchist Black Cross.

Nätverkets huvudsakliga syfte är att understödja vänsterextrema terrorister och mördare, enligt Exakt24.

Men när Exakt24 knackade på dörren till Lindhs bostadsrätt i Göteborg ville han inte svara på några frågor utan drog snabbt igen dörren.

Anarchist Black Cross, ABC, tar inte avstånd från politiskt våld eller terrorism utan uppmanar snarare till det, enligt Exakt24. Gruppen försvarar terrorister som är dömda för diverse brott som mord, mordbrand och bombattentat. ABC bistår terroristerna med litteratur, stödbrev och finansiering.

En av dem som ABC stöder är den vänsterextrema terroristen Marius Mason, som är dömd till 22 års fängelse i USA – bland annat för att ha försökt spränga en universitetsbyggnad vid Michigan State University. Mason hävdar idag att hon är en man, trots att hon i själva verket är en kvinna.

Eric King, som dömdes till 10 års fängelse för ett mordbrandsattentat mot den afroamerikanske kongressledamoten Emanuel Cleaver, är en av många andra terrorister som också får stöd av organisationen.

Den svenska avdelningen av ABC, som Andreas Lindh företräder, sponsrar även dömda vänsterextremister i Sverige via den så kallade fånghjälpen. Terrororganisationen AFA samlar ofta in pengar via fånghjälpen ABC till olika vänsterextremister som omhändertagits av rättsväsendet, rapporterar Exakt24.



Exempelvis fick vänsterextremisten som misshandlade den invandringskritiska Youtube-profilen "Ulven" sina böter betalda av Andreas Lindhs nätverk.



Andreas Lindh anser att hela högeroppositionen omfattas av begreppen ”nazist” och ”fascist”. Dess företrädare bör därmed enligt Lindh utsättas för våldsdåd, rapporterar Exakt24. Han beskriver konservativa som ”fascister med klass” och skriver samtidigt att så kallade fascister ska misshandlas, enligt sajten.