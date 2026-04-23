"Missbruk av yttrandefriheten" skedde bland annat när oskyldigt utpekade män under Metoo anmälde kvinnorna som falskanklagat dem, enligt Eva-Maria Svensson och Moa Bladini.

Göteborgsjurister vill förbjuda kritik mot genusvetare: "Missbruk av yttrandefriheten"

Publicerad 23 april 2026 kl 12.52

Inrikes. Två feministiska jurister vid Göteborgs universitet vill göra vissa yttranden om genusvetenskap och genusvetare straffbara. I en ny forskningsartikel pekar de ut kritik mot feminism som ett "missbruk av yttrandefriheten" – något som väcker kritik.

Artikeln, skriven av Moa Bladini, docent i straffrätt, och professor emerita Eva-Maria Svensson, ingår i en nyutkommen antologi om genusfrågor.

Författarna slår fast att yttrandefriheten inte enbart handlar om rätten att yttra sig.

"Den syftar främst till att skydda demokratin och främja en demokratisk debatt där en mångfald av röster kan höras", skriver de.

Utifrån detta synsätt anser duon att yttranden som kan motverka "jämställdhet" behöver förbjudas.

I vissa fall kan sådana yttranden nämligen utgöra ett "missbruk av yttrandefriheten", enligt de två feministerna.

De lyfter särskilt fram "aggressiva" och hotfulla uttalanden riktade mot feminister som ett problem.

För att komma åt denna typ av yttranden föreslår de att lagstiftningen om hets mot folkgrupp utvidgas till att även omfatta kön.

Samtidigt konstaterar de frustrerat att en sådan förändring riskerar att innebära att även män omfattas av skyddet.

"Det innebär att om kön skulle bli en skyddad grund i brottet hets mot folkgrupp, skulle också män skyddas av lagstiftningen. Det är inget problem formellt, men givet de strategier vi pekar på här föreligger en risk för missbruk."

Falskanklagade män missbrukar yttrandefriheten
Bland annat pekar Svensson och Baldini ut män som anmälde kvinnor för förtal efter falska anklagelser under Metoo som missbrukare av yttrandefriheten.

Även om männen fick rätt i domstol var det ett missbruk då ”deras syfte har likväl varit att tysta kvinnor som protesterar”, enligt den feministiska juristduon.

Förslaget möter hård kritik från Academic Rights Watch, som varnar för att utvecklingen kan leda till ökad åsiktskontroll inom akademin.

"Det 'missbruk' som författarna är rädda för om deras nya lagförslag skulle gå igenom är väl att antigenusaktörer börjar anmäla sina kritiker – antiantigenusaktörerna – för 'hets mot mansgrupp'. Helt osannolikt är det inte, och rätt ska ju vara rätt", skriver ARW.

