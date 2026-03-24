Just nu: Man skjuten – mitt på torget

En skjutning inträffade på tisdagsförmiddagen vid Mathildatorget i Solna. Polis larmades till platsen efter uppgifter om skott i området.

När patruller kom fram påträffades en skadad man utomhus. Han fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt uppgift har flera skott avlossats i samband med händelsen.

”Just nu pågår ett intensivt arbete på platsen, med att spårsäkra och leta efter gärningsperson”, skriver polisen på sin hemsida.

Den misstänkte gärningsmannen har inte gripits och polisen söker fortfarande efter honom.