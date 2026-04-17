© Pressbild
Günther Mårder.

Günther Mårder begärs häktad – regeringen kopplas in

Publicerad 17 april 2026 kl 09.16

Inrikes. Den välkände sparprofilen Günther Mårder misstänks för grova insiderbrott. Samtidigt dras regeringen in i ärendet då Mårder sitter i styrelsen för Arbetsförmedlingen.

Finansmannen och sparprofilen Günther Mårder sitter frihetsberövad i Stockholm och har begärts häktad, misstänkt för grov ekonomisk brottslighet.

Enligt åklagare gäller misstankarna insiderbrott som ska ha begåtts under en period mellan 2024 och 2026.

Mårder nekar till anklagelserna.

– Misstankarna handlar om grov ekonomisk brottslighet i form av insiderbrott. Utredningen kommer nu att fortsätta, bland annat genom att vi analyserar de beslag som gjordes vid tillslaget och genom att vi håller förhör, säger Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Beslutet att anhålla Mårder fattades den 9 april. Därefter anhölls han och har sedan dess suttit i Kronobergshäktet i centrala Stockholm i väntan på att domstolen ska pröva häktningsfrågan.

Åklagaren anser att det finns en risk att bevis kan påverkas om han släpps.

Samtidigt får ärendet politiska följder. Günther Mårder sitter i styrelsen för Arbetsförmedlingen, vilket gör att regeringen nu måste ta ställning till hans fortsatta uppdrag.

"Vi hade ingen förhandsinformation om häktningen utan fick informationen på kvällen via media. När det gäller myndighetens styrelse så är det regeringen, och i det här fallet Arbetsmarknadsdepartementet, som får ta ställning till Mårders framtida roll i styrelsen med anledning av häktningen", skriver myndighetens presschef Hans G. Larsson till Aftonbladet.

Ytterligare en person greps i samband med tillslaget men släpptes senare efter förhör.

Häktningsförhandling väntas hållas under eftermiddagen i Stockholms tingsrätt.

Sedan den grundades för 28 år sedan har Ekobrottsmyndigheten inlett en rad uppmärksammade utredningar mot kända profiler inom den svenska finansvärlden.

Hur befogade processerna har varit har emellertid varierat kraftigt, även i de fall då myndigheten gått vidare och väckt åtal.

