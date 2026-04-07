Peter "Boyz Boyz" Semo.

Hammarbys illegale tränare "Boyz Boyz" har utvisats – nu är han hemma i Uganda

Publicerad 7 april 2026 kl 12.51

Inrikes. Hammarbys boxningstränare Peter "Boyz Boyz" Semo saknade rätt att vistas i Sverige – och nu har han utvisats till Uganda.

Hammarby IF Boxning kommer med beskedet i ett inlägg på Facebook.

"Vi är otroligt ledsna att meddela att vår älskade tränare och vän Boyz Boyz har utvisats till Uganda på grund av att han inte fått uppehållstillstånd", skriver klubben och fortsätter:

"Föreningen har gjort allt vi kan via ombud att överklaga beslutet och utvisning, tyvärr utan resultat."

Peter ”Boyz Boyz” Semo har vistats i Sverige i många år och han har varit tränare hos Hammarby i över tolv år.

Nu vill Hammarby IF Boxning hjälpa Boyz Boyz att starta upp på nytt i hemlandet Uganda.

"Vi undersöker möjligheter för att skapa en insamling för att ge Boyz ett startkapital i Uganda och återkommer så fort vi vet mer om formerna för den", skriver föreningen.

