Trump medger: Skickade vapen till "obeväpnade demonstranterna"

Kraftigt varierande uppgifter om dödstalen under våldsamheterna i Iran i början av året användes för att motivera ett anfallskrig mot landet.

Amerikanska CBS News var i januari först med att rapportera obekräftade uppgifter om att 12.000 "obeväpnade demonstranter" hade dödats.

Mediebolaget togs nyligen över av oligarken Larry Ellison, som har mycket nära band till Israel och dess krigsmakt och dessutom är nära vän till premiärminister Benjamin Netanyahu.

Uppgifterna möttes snabbt av stark skepsis, och kritikerna pekade på att de helt saknade belägg.

– Det här handlar om medielögner och mediepropaganda, konstaterade journalisten Glenn Greenwald, känd för att år 2013 ha avslöjat amerikanska NSA:s massövervakning, i samband med att CBS rapporterade om den påstådda dödssiffran.

Efteråt började allt högre obekräftade dödssiffror spridas i västerländska medier, och det påstods nu att tiotusentals oskyldiga och obeväpnade människor massakrerats under loppet av bara ett par dygn.

Kritiker har liknat det hela med de falska uppgifter om att Saddam Hussein hade "massförstörelsevapen" som användes för att motivera invasionen av Irak 2003.

Trump varnade redan den 2 januari för att han skulle intervenera om Iran började "döda fredliga demonstranter". En vecka senare, 8–10 januari, påstås tiotusentals "fredliga demonstranter" ha dödats – enligt västerländska medier.

"De brände poliser levande"

Enligt Teherans version uppstod demonstrationer i slutet av december till följd av ekonomiska problem orsakade av hårda amerikanska sanktioner, men protesterna ska ha kapats av "terrorister och beväpnade upploppsmakare" med stöd från Israel och USA.

Ayatolla Ali Khamenei själv anklagade innan han dödades Donald Trump för att vara "kriminell" och för att aktivt stötta våldet i samarbete med Israel.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi beskrev händelserna på följande vis i en intervju med Fox News i januari:

– När terroristelement som leddes utifrån infiltrerade det som ni kallar demonstrationer började de skjuta mot polis och säkerhetsstyrkor. Det fanns terrorceller som använde Daesh-liknande metoder. De brände poliser levande, halshögg dem och började skjuta både mot poliser och mot människor. Under tre dagar hade vi strider mot terrorister, inte mot demonstranter.

Medan våldsamheterna pågick rapporterade den regimtrogna israeliska tv-kanalen Channel 14 att "utländska agenter" låg bakom att demonstranter beväpnats, något som enligt kanalen lett till att medlemmar av Irans säkerhetsstyrkor dödats.

Mike Pompeo, tidigare utrikesminister och CIA-chef under Donald Trump, pekade ut Mossad i ett inlägg på X:

"Gott nytt år till varje iranier på gatorna. Och också till varje Mossad-agent som går bredvid dem."

"Vi skickade massor av vapen"

Nu medger Donald Trump själv att USA skickade vapen till "demonstranterna", som man tidigare beskrivit som fredliga och obeväpnade.

USA försökte i hemlighet föra in vapen i Iran, uppger den amerikanske presidenten i en telefonintervju med Fox News.

– Vi skickade massor av vapen till demonstranterna. Vi skickade dem via kurderna jag tror att kurderna behöll dem, säger Trump.

Människorättsgrupper, FN-företrädare och medier har publicerat kraftigt varierande dödssiffror. FN:s särskilda rapportör Mai Soto har uppskattat att minst 5.000 dödades, och diverse medier har spridit uppgifter om över 20.000 döda.

Trumps nya bud: 45.000 döda

Iran har själva i efterhand uppgett att flera tusen personer dödades, varav minst 500 poliser och säkerhetspersonal.

Trump hävdar i intervjun med Fox News att att mer än 45.000 civila dödades – alltså ännu många fler än vad som tidigare påståtts – men presenterade inga belägg alls för denna siffra.

Reuters har tidigare, med hänvisning till en iransk källa, rapporterat att merparten av våldet och dödsfallen inträffade i kurdiska områden i nordvästra Iran.

Trump kopplade själv tidigt samman protesterna med en amerikansk intervention. På Truth Social skrev han bland annat att "hjälp är på väg" och uppmanade demonstranterna att "TA ÖVER ERA INSTITUTIONER".

Ledande Israelaktivister i USA, som Ben Shapiro och Mark Levin, har vid upprepade tillfällen krävt att USA ska beväpna minoritetsgrupper i Iran och använda dem mot regimen.

Kurderna dementerar

Samtidigt förnekar kurdiska grupper nu att de skulle ha tagit emot några amerikanska vapen under demonstrationerna.

Enligt Al Jazeera har flera iransk-kurdiska grupper gått ut och dementerat Trumps påstående.

– De där uttalandena saknar grund, och vi har inte tagit emot några vapen, säger exempelvis en företrädare för Demokratiska partiet i iranska Kurdistan, KDPI, till Al Jazeera.

Den brittiska Irananalytikern Neil Quilliam säger till samma kanal att det är svårt att tillmäta Trumps uttalanden någon större vikt på grund av de ofta motsägelsefulla påståenden som kommer från honom och hans administration.

– Jag tror inte att det skulle komma som en överraskning om det senare avslöjades att USA hade gett stöd till demonstranter för att försöka uppmuntra till ett uppror. Faktum är att detta är vad jag skulle förvänta mig att de skulle göra det, säger han.

Att Trump anklagar kurderna för att ha snott åt sig vapnen tolkar Quilliam som en hämnd för att kurderna i mars tackade nej när den amerikanske presidenten ville använda kurdiska styrkor som marktrupper i Iran efter att ha startat anfallskriget tillsammans med Benjamin Netanyahu och misslyckats med att störta regimen.