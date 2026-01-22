Han är hjärnan bakom Trumps planer på Grönland

Under sin första mandatperiod kallade Donald Trump ner sin dåvarande säkerhetsrådgivare John Bolton till Ovala rummet, har Bolton berättat för The Guardian.

Vid mötet tog presidenten upp ett oväntat förslag.

– Han sa att en framstående affärsman just hade föreslagit att USA skulle köpa Grönland, säger Bolton.

Affärsmannen var enligt Bolton Ronald Lauder, arvtagare till kosmetikakoncernen Estée Lauder och en personlig vän till Trump sedan mer än 60 år tillbaka. Efter Lauders utspel började Vita huset undersöka olika sätt att stärka USA:s inflytande över det danska territoriet i Arktis.

När Trump nu under sin andra mandatperiod återigen driver frågan är det, enligt Bolton, typiskt för hur presidenten arbetar.

– Små bitar av information som han hör från vänner tar han som sanning, och man kan inte rubba hans uppfattning, säger Bolton.

Enligt The Guardian sammanfaller Lauders politiska råd med hans egna affärsintressen. Samtidigt som Trump har trappat upp sin retorik om att ta kontroll över Grönland har Lauder skaffat kommersiella innehav på ön.

Han ingår också i ett konsortium med intresse för ukrainska mineraler – något som uppges ha bidragit till att Trump krävt tillgång även till det landets naturresurser.

Lauder har uppgett att han lärde känna Trump redan på 1960-talet när de gick på samma exklusiva handelshögskola. Efter en karriär inom familjeföretaget tjänstgjorde han under Ronald Reagan vid Pentagon och senare som USA:s ambassadör i Österrike.

Som ordförande för Judiska världskongressen har han sedan 2007 varit ledande i den globala kampen mot antisemitism och för Israel.

Efter Trumps valseger 2016 donerade Lauder 100.000 dollar till kampanjorganisationen Trump Victory. När Trumps omdöme ifrågasattes 2018 beskrev Lauder honom som ”en man med enastående skarpsinne och intelligens”. Samma år sade han att han hjälpte presidenten med ”några av de mest komplexa diplomatiska utmaningar man kan föreställa sig”.

Året därpå avslöjade Wall Street Journal att Trump var intresserad av att köpa Grönland, något som väckte starka reaktioner i Danmark. Trump svarade då med att lägga ut en bild på ett gyllene Trump Tower vid en grönländsk by, med texten: ”Jag lovar att inte göra detta mot Grönland!”.