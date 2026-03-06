© Polisen
Den efterlyste mannen.

Han jagas för äldrebedrägeri

Publicerad 6 mars 2026 kl 12.47

Inrikes. Polisen efterlyser en man som fångats på övervakningsbilder på Ica i Lidingö. Där misstänks han ha laddat ett kontantkort som senare användes i ett bedrägeri mot en äldre person.

Dela artikeln

Polisen försöker nu identifiera en man som kan kopplas till ett bedrägeri riktat mot en äldre person på Lidingö.

Mannen filmades av en övervakningskamera inne på Ica Kvantum den 7 januari klockan 16.10. På bilderna syns hur han laddar ett kontantkort till en mobiltelefon.

Enligt polisen användes kontantkortet kort därefter i ett så kallat vishingbedrägeri.

Upplägget gick ut på att en äldre person först blev uppringd av någon som utgav sig för att ringa från ett försäkringsbolag.

Kort efter samtalet dök en man upp i den äldres bostad, och han lyckades få med sig smycken därifrån.

Polisen misstänker att kontantkortet som köptes i butiken användes i samband med bedrägeriet.

Nu ber polisen allmänheten om hjälp att identifiera mannen som syns på övervakningsfilmen.

Känner du igen honom? Den som har uppgifter uppmanas att kontakta "Efterlyst" på numret 08-702 00 90.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321667127

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321667128

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Åkesson dubbelt förnedrad av L: Inget avvecklat PUT ens efter valet

Enprocentspartiets senaste triumf över SD. Samtidigt pausas de så kallade tonårsutvisningarna, meddelar Ulf Kristersson.0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.