Han jagas för äldrebedrägeri

Polisen försöker nu identifiera en man som kan kopplas till ett bedrägeri riktat mot en äldre person på Lidingö.

Mannen filmades av en övervakningskamera inne på Ica Kvantum den 7 januari klockan 16.10. På bilderna syns hur han laddar ett kontantkort till en mobiltelefon.

Enligt polisen användes kontantkortet kort därefter i ett så kallat vishingbedrägeri.

Upplägget gick ut på att en äldre person först blev uppringd av någon som utgav sig för att ringa från ett försäkringsbolag.

Kort efter samtalet dök en man upp i den äldres bostad, och han lyckades få med sig smycken därifrån.

Polisen misstänker att kontantkortet som köptes i butiken användes i samband med bedrägeriet.

Nu ber polisen allmänheten om hjälp att identifiera mannen som syns på övervakningsfilmen.

Känner du igen honom? Den som har uppgifter uppmanas att kontakta "Efterlyst" på numret 08-702 00 90.