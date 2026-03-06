Åkesson dubbelt förnedrad av L: Inget avvecklat PUT ens efter valet

De så kallade tonårsutvisningarna ska "pausas", meddelade statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff på fredagen.

Den nya amnestin, som avser vuxna invandrare utan rätt att vistas i Sverige, blir verklighet efter att Sverigedemokraterna backat i frågan.

Men det är långt ifrån den enda fråga som SD har backat ifrån.

Under samma presskonferens kom Kristersson också med ett nytt besked i en annan fråga som varit en käpphäst för SD: de permanenta uppehållstillstånden.

Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga. Men Liberalerna har motsatt sig förslaget inom Tidösamarbetet.

I februari meddelade Jimmie Åkesson att han gått med på att släppa kravet på att under denna mandatperiod ersätta PUT med tillfälliga tillstånd. I SVT:s "30 minuter" sade Åkesson att reformen i så fall skulle genomföras direkt efter valet.

– Förutsatt att vi är överens om att det ska genomföras omedelbart efter valet, då skulle jag kunna köpa det, absolut, sade SD-ledaren.

Men nu står det klart att Liberalerna även vägrat gå med på att genomföra reformen efter valet – och att SD återigen har vikt ner sig för det lilla partiet.

Justitiedepartementet ska nu komplettera den pågående utredningen. Men i de nya direktiven finns ingen formulering om att förändringarna ska genomföras under nästa mandatperiod, rapporterar SVT Nyheter.

– Förslagen som det här arbetet utmynnar i ska läggas fram i ett utkast till lagrådsremiss som ska beredas på sedvanligt sätt. Och det arbetet ska genomföras med minsta möjliga tidsförskjutning, säger Jimmie Åkesson (SD).