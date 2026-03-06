© SVT/L
Jimmie Åkesson meddelade i september att frågan om PUT fick bli "en valfråga" – men nu verkar det inte ens bli det.

Åkesson dubbelt förnedrad av L: Inget avvecklat PUT ens efter valet

Publicerad 6 mars 2026 kl 12.17

Inrikes. Liberalerna, som ligger på runt 1 procent i opinionen, vinner ännu en seger mot Sverigedemokraterna. Först gick SD med på att släppa kravet på att ersätta permanenta uppehållstillstånd (PUT) med tillfälliga under denna mandatperiod. Nu har partiet även släppt kravet på att införa reformen efter valet.

Dela artikeln

De så kallade tonårsutvisningarna ska "pausas", meddelade statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff på fredagen.

Den nya amnestin, som avser vuxna invandrare utan rätt att vistas i Sverige, blir verklighet efter att Sverigedemokraterna backat i frågan.

Men det är långt ifrån den enda fråga som SD har backat ifrån.

Under samma presskonferens kom Kristersson också med ett nytt besked i en annan fråga som varit en käpphäst för SD: de permanenta uppehållstillstånden.

Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga. Men Liberalerna har motsatt sig förslaget inom Tidösamarbetet.

I februari meddelade Jimmie Åkesson att han gått med på att släppa kravet på att under denna mandatperiod ersätta PUT med tillfälliga tillstånd. I SVT:s "30 minuter" sade Åkesson att reformen i så fall skulle genomföras direkt efter valet.

– Förutsatt att vi är överens om att det ska genomföras omedelbart efter valet, då skulle jag kunna köpa det, absolut, sade SD-ledaren.

Men nu står det klart att Liberalerna även vägrat gå med på att genomföra reformen efter valet – och att SD återigen har vikt ner sig för det lilla partiet.

Justitiedepartementet ska nu komplettera den pågående utredningen. Men i de nya direktiven finns ingen formulering om att förändringarna ska genomföras under nästa mandatperiod, rapporterar SVT Nyheter.

– Förslagen som det här arbetet utmynnar i ska läggas fram i ett utkast till lagrådsremiss som ska beredas på sedvanligt sätt. Och det arbetet ska genomföras med minsta möjliga tidsförskjutning, säger Jimmie Åkesson (SD).

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321666359

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321666360

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Går till val på att porta Greta

"Danmark är inte din lekplats, Greta." Gretas svar: "Rasister."0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.