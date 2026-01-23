Hanna, 18, hittad död

Fyndet gjordes under måndagskvällen i ett område där omfattande sökinsatser pågått under en längre tid.

På tisdagsförmiddagen bekräftade polisen att identiteten nu är fastställd – det rörde sig om försvunna Hanna.

– Vi är hundra procent säkra på att det är den försvunna kvinnan vi har påträffat, uppger Martin Öhman, polisområdeschef i Fyrbodal, för SVT.

Utredningen fortsätter trots att brottsmisstankar saknas. Polisen kommer att genomföra ytterligare tekniska undersökningar och kan även hålla kompletterande förhör.

Enligt polisen kan nya sökningar bli aktuella beroende på vad den fortsatta utredningen visar.