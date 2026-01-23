© Missing People
 

Hanna, 18, hittad död

Publicerad 23 januari 2026 kl 16.27

Inrikes. Den kropp som påträffades i ett skogsområde utanför Uddevalla är den kvinna i 18-årsåldern som varit försvunnen sedan början av januari. Det bekräftar polisen, som uppger att inget i nuläget tyder på brott.

Fyndet gjordes under måndagskvällen i ett område där omfattande sökinsatser pågått under en längre tid.

På tisdagsförmiddagen bekräftade polisen att identiteten nu är fastställd – det rörde sig om försvunna Hanna.

– Vi är hundra procent säkra på att det är den försvunna kvinnan vi har påträffat, uppger Martin Öhman, polisområdeschef i Fyrbodal, för SVT.

Utredningen fortsätter trots att brottsmisstankar saknas. Polisen kommer att genomföra ytterligare tekniska undersökningar och kan även hålla kompletterande förhör.

Enligt polisen kan nya sökningar bli aktuella beroende på vad den fortsatta utredningen visar.

