Fem amerikanska tankplan utslagna av iransk missil

Attacken ska ha riktats mot Prince Sultan-basen där USA har stor militär närvaro under kriget.

Fem amerikanska tankflygplan träffades och skadades när Iran genomförde en robotattack mot basen enligt två amerikanska tjänstemän som WSJ talat med.

Flygplanen stod på marken när de träffades, enligt uppgifterna.

Planen beskrivs inte som totalförstörda men skadorna kommer nu att kräva reparationer innan planen kan användas igen.

– Tankflygplanen skadades men förstördes inte helt och hållet, och håller nu på att repareras, säger en av tjänstemännen.

Ingen person uppges ha dödats i attacken.

Ett sjätte tankplan har sedan tidigare totalförstörts efter en krasch i Irak på torsdagen. Den amerikanska militären uppger att kraschen var en olycka och att planet inte blev nedskjutet, medan pro-iransk milis i Irak hävdar att de sköt ned planet.

Mycket tyder nu på att USA varken kan lufttanka sina plan i området eller försvara sina baser mot inkommande missiler, eller i vart fall att båda förmågorna är kraftigt nedsatta. Att ersätta tankplanen med nya är dock enkelt om de flygs in från USA – landet har över 400 stycken.

USA har sedan tidigare problem med att se inkommande iranska missiler eftersom Iran har förstört merparten av supermaktens radarresurser i området redan under första veckan av konflikten.

Iran har förstört tre eller fyra av USA:s totalt åtta luftvärnssystem av typen THAAD och även förstört en Early Warning-radar i Qatar, av vilket det endast fanns en i hela Mellanöstern.

Enligt BBC överväger USA nu att flytta en av sina sista fortfarande fungerande THAAD-system från Sydkorea, vilket officiellt har välkomnats av Kina.

USA:s centralkommando har avböjt att kommentera händelsen. Vita huset hävdar dock att operationen går utmärkt och ligger "långt före tidsschemat".

"Iran hade planer på att ta över hela Mellanöstern och fullständigt utplåna Israel. PRECIS SOM IRAN SJÄLVT ÄR DESSA PLANER NU DÖDA!", skriver Donald Trump på sin egen plattform Truth social under natten mot lördagen svensk tid.

Donald Trump har sedan tidigare täta band till just Israel.