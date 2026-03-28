En av de angripna palestinierna vårdas fortfarande på sjukhus efter bosättarnas attack.

Här anfaller Israel CNN efter bosättarnas attack

Publicerad 28 mars 2026 kl 15.45

Utrikes. Israeliska soldater grep ett amerikanskt tv-team från CNN på den ockuperade Västbanken efter att israeliska bosättare slagit palestinier sönder och samman och därefter upprättat en olaglig utpost i deras fastighet i byn Tayasir – med hjälp av soldater från Israels försvarsmakt IDF. Hela händelsen syns på en video som CNN publicerat på nätet.

Händelsen gav amerikanska tv-tittare en inblick i den etablerade israeliska metoden för att ta folks fastigheter ifrån dem på Västbanken.

I videon inleds det hela som vanligt med en bosättarattack, där bosättare misshandlar en fastighetsägare ur lokalbefolkningen.

Den israeliska militären kallas därefter in för att "lugna ned situationen" och skyddar i praktiken bosättare när de tar över brottsoffrets fastighet och etablerar en olaglig "utpost", det vill säga en olaglig bosättning, där.

Efter ett tag brukar Israel förklara utposten laglig och de bosättare som lagt beslag på marken får därmed laglig rätt till den av ockupationsmakten.

Unde det pågående kriget i Iran har antalet bosättarattacker ökat, och när CNN försökte filma det tidiga skedet av en attack av det här slaget angreps de av Israels soldater.

– Stanna! Sitt ner! Sitt ner! ropade en soldat till CNN:s team på platsen.

När CNN:s journalist konstaterar att soldaterna skyddar en olaglig bosättning i en annan människas hus förklarar IDF:s soldat "Meir" hur det hela kommer sluta.

– Det här kommer att bli en laglig bosättning … långsamt, långsamt, säger Meir.

– Den här marken tillhör oss. Inte som soldater, utan som judar, säger han vidare.

CNN:s fotograf Cyril Theophilos hölls i strypgrepp bakifrån av en soldat och fick sin kamera sönderslagen innan teamet och flera palestinier frihetsberövades i omkring två timmar.

– Hämnd, säger Meir när han får frågan om motivet bakom agerandet.

– Om staten inte hanterar vad de gjorde … vad förväntar du dig att vi ska göra? fortsätter han, och hävdar att en palestinier varit inblandad i en trafikolycka där en bosättare dog.

Enligt vittnesmål attackerade bosättare byn under natten, misshandlade invånare och etablerade en ny utpost. Lokala invånare uppger att militären inte ingrep mot bosättarna – tvärtom.

– Det här är mitt hus och jag vågar inte sova i det, säger en boende.

– Om de kommer filmar jag bara … kameran är mitt enda vapen, säger han.

Israels militär uppger har valt att inte kommentera händelsen.

Nyheter från förstasidan

Brå-projekt ska hjälpa kriminella kvinnor – "utsatta"

"Framför allt är det viktigt att också erbjuda dem rätt stöd och hjälp". Samtidigt har mord blivit ett"lågstatusjobb", varnar polisen.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

