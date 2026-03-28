Här anfaller Israel CNN efter bosättarnas attack

Händelsen gav amerikanska tv-tittare en inblick i den etablerade israeliska metoden för att ta folks fastigheter ifrån dem på Västbanken.

I videon inleds det hela som vanligt med en bosättarattack, där bosättare misshandlar en fastighetsägare ur lokalbefolkningen.

Den israeliska militären kallas därefter in för att "lugna ned situationen" och skyddar i praktiken bosättare när de tar över brottsoffrets fastighet och etablerar en olaglig "utpost", det vill säga en olaglig bosättning, där.

Efter ett tag brukar Israel förklara utposten laglig och de bosättare som lagt beslag på marken får därmed laglig rätt till den av ockupationsmakten.

Unde det pågående kriget i Iran har antalet bosättarattacker ökat, och när CNN försökte filma det tidiga skedet av en attack av det här slaget angreps de av Israels soldater.

– Stanna! Sitt ner! Sitt ner! ropade en soldat till CNN:s team på platsen.

När CNN:s journalist konstaterar att soldaterna skyddar en olaglig bosättning i en annan människas hus förklarar IDF:s soldat "Meir" hur det hela kommer sluta.

– Det här kommer att bli en laglig bosättning … långsamt, långsamt, säger Meir.

– Den här marken tillhör oss. Inte som soldater, utan som judar, säger han vidare.

CNN:s fotograf Cyril Theophilos hölls i strypgrepp bakifrån av en soldat och fick sin kamera sönderslagen innan teamet och flera palestinier frihetsberövades i omkring två timmar.

– Hämnd, säger Meir när han får frågan om motivet bakom agerandet.

– Om staten inte hanterar vad de gjorde … vad förväntar du dig att vi ska göra? fortsätter han, och hävdar att en palestinier varit inblandad i en trafikolycka där en bosättare dog.

Enligt vittnesmål attackerade bosättare byn under natten, misshandlade invånare och etablerade en ny utpost. Lokala invånare uppger att militären inte ingrep mot bosättarna – tvärtom.

– Det här är mitt hus och jag vågar inte sova i det, säger en boende.

– Om de kommer filmar jag bara … kameran är mitt enda vapen, säger han.

Israels militär uppger har valt att inte kommentera händelsen.