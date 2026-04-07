Här är första fotona på månens baksida

Publicerad 7 april 2026 kl 17.32

Utrikes. Nasa har släppt historiska bilder från Artemis II, som flugit förbi månen. Astronauternas kameror fångade bland annat en solförmörkelse.

Nya fotografier från Artemis II visar det tidigare okända kraterlandskapet på månens baksida.

En av bilderna fångar en dramatisk solförmörkelse. Andra visar hur jorden sticker upp ovanför månen ur ett perspektiv som aldrig tidigare skådats.

Bilderna togs under en cirka sex timmar lång passage runt månen, då farkosten periodvis befann sig i radiotystnad bakom månens baksida.

En av bilderna visar hur jorden åter blir synlig över månens yta – ett motiv som påminner om det klassiska foto "Jorduppgång" från Apollo 8 år 1968.

Under färden observerade besättningen även en ovanligt lång solförmörkelse. Från farkostens position nära månen kunde fenomenet följas i omkring 54 minuter. I bilden syns även planeten Venus som en ljus punkt.

Enligt Nasa är det särskilt värdefullt att astronauter kunnat observera månens baksida direkt, något som tidigare främst dokumenterats med obemannade farkoster.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 598566575

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 598566576

Varnish cache server

