Donald Trump: "En hel civilisation kommer dö i natt"

Publicerad 7 april 2026 kl 16.19

Inrikes. Den flertusenåriga persiska civilisationen ska utplånas under natten till onsdagen, meddelar Donald Trump. Samtidigt uppger Iran inför nattens deadline att man bryter samtliga kontakter med USA – även via mellanhänder.

Iran har stoppat alla former av kommunikation med USA, enligt statliga iranska medier.

"Iran har stängt alla diplomatiska och indirekta kommunikationskanaler med USA. Alla former av meddelandeutbyte har också stoppats", uppger den iranska tidningen Tehran Times.

Åtgärden uppges innebär att även kontakter via tredje part upphör.

Beskedet kommer inför nattens deadline: Donald Trump har lovat att helt förstöra Irans grundläggande samhällsstruktur om de inte öppnar Hormuzsundet före klockan 02:00 i natt svensk tid.

Samtidigt trappar Donald Trump upp retoriken. I ett inlägg på Truth Social beskriver han situationen som historisk.

"I natt kommer att vara ett av de viktigaste ögonblicken i världshistorien", skriver han.

Han varnar också för omfattande konsekvenser.

"En hel civilisation kommer att dö i natt, för att aldrig återvända igen. Jag vill inte att det ska hända, men det kommer förmodligen att göra det", skriver Trump.

Pakistan: USA och Iran skulle samtala – då började Israel bomba

Försök att ordna vapenvila inför Trumps deadline ska ha saboterats i sista stund. "Båda sidor var på väg att sätta sig ner och prata." 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare. 

