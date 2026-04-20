Här är Sveriges nya toppmoderna nattåg

Publicerad 20 april 2026 kl 11.02

Inrikes. Nya nattåg ska börja rulla i Sverige från 2030. Trafikverket beskriver satsningen som ett steg mot modernare resor i norr – och de nya tågen beskrivs samtidigt som mycket hållbara och tåliga.

Sverige ska få en ny generation nattåg som ska trafikera sträckor till och från övre Norrland.

De första leveranserna från tillverkarlandet Spanien väntas om några år och tågen är anpassade för nordiska vinterförhållanden.

Ombord planeras flera olika typer av kupéer, från enklare alternativ till mer påkostade lösningar med egen dusch. Det ska även finnas sittplatser i mer bekväm standard, restaurangdel och utrymmen för bagage och utrustning.

– Med de nya nattågen tar Sverige ett viktigt steg mot en modern, hållbar och framtidssäkrad nattågstrafik som stärker landets konkurrenskraft, sammanhållning och klimatomställning, säger Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket.

Enligt myndigheten är ambitionen att förbättra komforten för resenärer och samtidigt öka järnvägens betydelse för längre resor i landet. Tågen ska också klara mycket låga temperaturer och kunna användas under lång tid framöver.

– De nya nattågen är konstruerade för att vara flexibla och hållbara i 30–40 år. Det innebär att de kan anpassas till framtida behov, nya trafikupplägg och förändrade krav från resenärer, näringsliv och totalförsvar, säger Roberto Maiorana.

Totalt omfattar upphandlingen 10 lok och 91 vagnar, tillsammans med underhåll under flera år. Projektet har ett kontraktsvärde på 8,2 miljarder kronor.

En modell av de nya tågen visas under en begränsad period på Stockholms central, där besökare kan se hur kupéerna är utformade.

Nyheter från förstasidan

Bohlin﻿s myndighet beordrar anställda delta i Pride

"Minst två medarbetare från varje avdelning deltar." Carl-Oskar Bohlin (M) har skrutit om sin "obekväma" kamp för HBTQ.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

