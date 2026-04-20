Här är Sveriges nya toppmoderna nattåg

Sverige ska få en ny generation nattåg som ska trafikera sträckor till och från övre Norrland.

De första leveranserna från tillverkarlandet Spanien väntas om några år och tågen är anpassade för nordiska vinterförhållanden.

Ombord planeras flera olika typer av kupéer, från enklare alternativ till mer påkostade lösningar med egen dusch. Det ska även finnas sittplatser i mer bekväm standard, restaurangdel och utrymmen för bagage och utrustning.

– Med de nya nattågen tar Sverige ett viktigt steg mot en modern, hållbar och framtidssäkrad nattågstrafik som stärker landets konkurrenskraft, sammanhållning och klimatomställning, säger Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket.

Enligt myndigheten är ambitionen att förbättra komforten för resenärer och samtidigt öka järnvägens betydelse för längre resor i landet. Tågen ska också klara mycket låga temperaturer och kunna användas under lång tid framöver.

– De nya nattågen är konstruerade för att vara flexibla och hållbara i 30–40 år. Det innebär att de kan anpassas till framtida behov, nya trafikupplägg och förändrade krav från resenärer, näringsliv och totalförsvar, säger Roberto Maiorana.

Totalt omfattar upphandlingen 10 lok och 91 vagnar, tillsammans med underhåll under flera år. Projektet har ett kontraktsvärde på 8,2 miljarder kronor.

En modell av de nya tågen visas under en begränsad period på Stockholms central, där besökare kan se hur kupéerna är utformade.