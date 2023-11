Här avbryts Greta av arg man – brottas om mikrofonen

– Jag kom hit för att delta i en klimatdemonstration, inte för att höra politiska åsikter, förklarade mannen efter att ha gått upp på scenen och grabbat tag i Gretas mikrofon.

Det hela skedde under ett evenemang i Amsterdam på söndagen, rapporterar Daily Mail.

Greta och hennes vänner hade då stått på scenen och visat sitt stöd för Palestina genom att skandera: "Ingen klimaträttvisa på ockuperat land".

Den svenska klimatprofeten fick hjälp av sina medarbetare att ta tillbaka mikrofonen från mannen och släpa honom av scenen under burop.

– Lugna ner dig, sade Greta när hon fått tillbaka mikrofonen.

NEW - Greta Thunberg: "No climate justice on occupied land."pic.twitter.com/SjXTt1lgBP

