Här blir feministen uppläxad: "Hur många fingrar har en hand?"

Det är i en debatt anordnad av Riks på Youtube som Maurits Ranevid från det borgerliga partiet Medborgerlig samling möter den feministiska opinionsbildaren "Skitsnack", aktivist från Grön ungdom.

Efter att ha diskuterat feminism bad Ranevid sin debattmotståndare att definiera vad en kvinna är. Hon bollade tillbaka frågan till honom.

– Om du är så intresserad av den här frågan. Beskriv för mig: vad är en kvinna? sade hon.

Ranevid svarade:

– Det är en vuxen människa med livmoder och underliv.

Svaret fick "Skitsnack" att bli upprörd.

– Men det där är ju jätteroligt start, för tänk om man föds med både manliga och kvinnliga könsorgan, då. Vad är man då? Det finns ju, sade hon.

— Maurits Rannevid 🇸🇪 (@mauritsrannevid) April 20, 2026

Maurits Ranevid slog fast att det "självklart" är livmorden och underlivet som gör någon till en kvinna. Han bad henne i stället att besvara en annan fråga:

– Hur många fingrar har en hand?

Feministen svarar:

– Fem. Senast jag räknade.

Maurits Ranevid använde svaret för att presentera följande argument:

– Precis. Och sen är det vissa människor som föds med en missbildning som innebär att de har sex fingrar eller kanske fyra fingrar. Det innebär inte att människor kritiserar normen att det finns fem fingrar på en hand. Det finns en extremt liten minoritet som föds med blandade kromosomer, som föds med könsorgan som inte är entydiga, och vi ska naturligtvis ge dem vård för det. Men man kan inte liksom inte använda enskildheter som gäller för knappt en promille av födslarna i Sverige för att säga någonting om hela befolkningen.