Här blir feministen uppläxad: "Hur många fingrar har en hand?"

Publicerad 21 april 2026 kl 10.51

Inrikes. Den feministiska influeraren "Skitsnack" blev rasande på sin debattmotståndare när de diskuterade hur en kvinna ska definieras.
– Tänk om man föds med både manliga och kvinnliga könsorgan, då. Vad är man då? krävde hon att få veta.

Det är i en debatt anordnad av Riks på Youtube som Maurits Ranevid från det borgerliga partiet Medborgerlig samling möter den feministiska opinionsbildaren "Skitsnack", aktivist från Grön ungdom.

Efter att ha diskuterat feminism bad Ranevid sin debattmotståndare att definiera vad en kvinna är. Hon bollade tillbaka frågan till honom.

– Om du är så intresserad av den här frågan. Beskriv för mig: vad är en kvinna? sade hon.

Ranevid svarade:

– Det är en vuxen människa med livmoder och underliv.

Svaret fick "Skitsnack" att bli upprörd.

– Men det där är ju jätteroligt start, för tänk om man föds med både manliga och kvinnliga könsorgan, då. Vad är man då? Det finns ju, sade hon.

Maurits Ranevid slog fast att det "självklart" är livmorden och underlivet som gör någon till en kvinna. Han bad henne i stället att besvara en annan fråga:

– Hur många fingrar har en hand?

Feministen svarar:

– Fem. Senast jag räknade.

Maurits Ranevid använde svaret för att presentera följande argument:

– Precis. Och sen är det vissa människor som föds med en missbildning som innebär att de har sex fingrar eller kanske fyra fingrar. Det innebär inte att människor kritiserar normen att det finns fem fingrar på en hand. Det finns en extremt liten minoritet som föds med blandade kromosomer, som föds med könsorgan som inte är entydiga, och vi ska naturligtvis ge dem vård för det. Men man kan inte liksom inte använda enskildheter som gäller för knappt en promille av födslarna i Sverige för att säga någonting om hela befolkningen.

Nyheter från förstasidan

Kammarkollegiet ska granska Teodorescus hemliga finansiär

Myndigheten har inlett tillsynsärende. Anmälan kommer från invandrarpolitikern Mikail Yüksel.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.